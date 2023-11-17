假設恒指於11月15日調整，所佔恒指比重分別為1.9%和0.3%，令工商業分類比重升1.56個百分點，至58.66%，金融類佔比跌1.3個百分點，至32.76%，其中「大笨象」匯控（00005）佔比由8.37%下跌至8%，但阿里巴巴（9988）則由7.49%上升至8%。
此外，恒生綜合指數成分股數目亦由517隻增加至519隻，包括加入Keep（3650）和途虎（9690），而恒生香港上市生物科技指數成分股剔除業聚醫療（06929）和智雲健康（9955），但加入聯邦制藥（3933）和藥師幫（9885），成分股數目維持50隻。
恒生指數有限公司指，其餘3個指數包括恒生中國企業指數、恒生滬深港通中國企業指數和恒生科技指數的成分股均沒有變動。
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