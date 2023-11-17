假設恒指於11月15日調整，所佔恒指比重分別為1.9%和0.3%，令工商業分類比重升1.56個百分點，至58.66%，金融類佔比跌1.3個百分點，至32.76%，其中「大笨象」匯控（00005）佔比由8.37%下跌至8%，但阿里巴巴（9988）則由7.49%上升至8%。

此外，恒生綜合指數成分股數目亦由517隻增加至519隻，包括加入Keep（3650）和途虎（9690），而恒生香港上市生物科技指數成分股剔除業聚醫療（06929）和智雲健康（9955），但加入聯邦制藥（3933）和藥師幫（9885），成分股數目維持50隻。

所有變動將於12月4日起生效。

恒生指數有限公司指，其餘3個指數包括恒生中國企業指數、恒生滬深港通中國企業指數和恒生科技指數的成分股均沒有變動。

其他報道

黃光裕減持國美 Ever Ocean亦減持至5%以下

證監會披露數科集團股權集中

恒指收市跌378點 港元需求增 升值至3個月最強 北水續流入 科指跌幅收窄

阿里巴巴未來以AI科技驅動 優先拓釘釘等3業務方向

國美零售一度飆逾九成 據報計劃3年內開設1萬間國美超市

拜登簽署法案避免政府停止運作

【有片：投資王道】王弼：中美緊張關係緩和 或助美企來港設辦公室

WeChat Pay HK接入廣州「羊城通」 車資自動兌換港幣結算

投推署配對計劃首宗合作 富臨伙日企Sunpark引入3餐飲品牌

滬深三大指數向上 滬指連跌兩日

金管局：內房續有財務壓力 料港銀貸款不良率續升

金管局：銀行沒有因為負資產call loan

【有片：埋身擊】道指期貨或挑戰9月高位 可趁回吐後低買

中銀香港「易達錢」稅季貸款優惠 總回贈金額達6500元

恒指半日跌387點 科指跌1.9% 藥明合聯升35% 阿里跌10%

莎莎半年轉賺1億不派中期息 旅客銷售比例跌穿五成

議員倡參考內地出手救股市 金管局：除非影響金融穩定 否則損投資者信心

滬深三大指數個別走 滬指獨憔悴

余偉文：今季外匯基金投資表現暫為平穩 市場不確定甚多

中通快遞第三季多賺24%

壽司郎推長者限定早茶優惠 憑長者咭堂食滿80元以上 送一碟12元食品

港元拆息全線向上 隔夜、1個月HIBOR創1個月高 3、6個月期創3個月高