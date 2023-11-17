匯豐近日關閉手機應用程式截圖功能，金管局副總裁阮國恒在銀行公會例會後表示，明白市民有需要用截圖作交易證明，不過發現有騙徒利用惡意軟件的截圖功能監控受害人的手機活動，認為立即暫停功能是短期合適做法，以儘快阻止詐騙發生，期望市民諒解。
阮國恒又指，當局不會要求全港銀行皆實行某一特定方案，例如暫停截圖等，當局有就如何保障客戶做法向銀行分享，其他銀行亦有考慮其他方案，最重要是能否保護客戶。他又指今年首10個月，當局方接詐騙案投訴，特別是電騙或網騙是去年全年的兩倍，情況十分嚴重。他提醒近期出現騙徒要求市民經鏈結下載手機應用程式，通常不經正規渠道下載，背後其實是惡意軟件，最終將銀行賬戶金錢轉走，暫時已有兩間銀行報告9宗個案。
港交所（0388）將在本月就惡劣天氣開市進行諮詢，阮國恒表示最重要是銀行要配合確保進行交易和存入支票後，翌日遇上惡劣天氣時可以進行結算，以獲客得流動性進行交易，從銀行營運持續性角度，氣候變化下打風季節開始變得不明顯，期望銀行儘早進行相關準備。銀行公會主席孫煜表示，銀行公會與港交所持續交換意見，正在平穩地推動，至於會否維持部分分行營業讓券商和客戶存入支票，他指若有必要會作出相關安排。
截至第三季末，負資產宗數升至1.1萬宗，市場擔心銀行因負資產而將按揭「call loan」，即要求提早清還按揭，阮國恒重申銀行因物業價值下跌而「call loan」是傳聞，只是客戶正常還款，銀行沒有道理call loan。他分別與銀行公會和中小銀行確認沒有發生相關事件，認為是有將個別追收事件一般化。有中小企擔心其貸款以物業抵押，抵押品價值下跌令銀行會縮減貸款，孫煜回應香港銀行業對貸款有審慎操作原則，發放每筆貸款皆有相關安排和特定政策，對每個個案會跟據其風險評估作出安排。
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