去年11月28日，「信貸資料平台」（CRP）開始運作。3家信貸資料服務機構（分別為諾華誠信、平安金融壹賬通徵信服務及環聯信貸）獲選為「信資通」下的個人信貸資料服務機構。在該平台下，參與平台的信貸提供者與獲選的信貸資料服務機構，已完成個人信貸資料上載及下載、資料整理以及驗證等工作。行業公會期望獲選的信貸資料服務機構順利完成試行計劃後，可正式為公眾提供安全可靠的個人信貸資料服務，同時加強市場競爭。

銀行公會主席孫煜表示，試行計劃有效評估獲選信貸資料服務機構於企業管治、內部監控及個人資料的使用和保障方面的服務水平，加強保障公眾的個人信貸資料，完成後便可正式投入服務，提供安全可靠有競爭力的個人信貸資料服務。平台已有80個持牌放貸人參加或申請參加，已佔放貸市場很大部分，銀公鼓勵更多放貸人加入，構建更全面的信貸資料庫。

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