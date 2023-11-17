他又笑指，AI面世後已跟律師行的合伙人說，相信AI將取代3至4年資歷的律師，但未能取代只有1年資歷的年青律師，因為仍要他們站在影印機旁邊複印文件（stand next to the copy machine to make copies of documents）。

談及作為父母及下一代的未來，蔡崇信指要做好心理準備會失望，其次是現時的世界十分混亂，包括兩場戰爭、中美地緣政治等因素，希望下一代可生活在穩定環境發展所長。他又建議年輕人學習編程、歷史以及心理學，因為編程等同未來的語言；歷史則不斷重複，心理學就可了解別人想法。

他又指，自己從失敗中學習到最多的經歷均是參加運動活動，包括高中時曾被棒球隊、游泳隊、棍網球隊淘汰，但學會如何重新站起來及爬得更高，因此鼓勵所有人運動，學習韌性，領導團隊及跟隨指令，如何以人為本。

蔡崇信出現時更有活動參加者「集郵」，肯亞B2B電商平台MarketForce創辦人Mesongo Sibuti和Tesh Mbaabu，其為馬雲公益基金會及阿里巴巴公益贊助和支持的2022年度非洲創業英雄大賽亞軍。

不過，阿里昨日公布業績同時宣布不再分拆雲業務及叫停盒馬IPO後，今日股價承接美股跌勢，收市再跌10%至73.25元，成交141億元，市值單日共蒸發1660億元。

其他報道

MCRA模式定名為「信資通」 下周一推試行計劃

金管局：銀行關截圖防詐騙為短期合適做法 不要求各銀行跟從

吉利出售1億股富豪汽車 後者股價曾跌14%創歷史新低

藥明康德和理想汽車染藍 恒指成分股增至82隻

證監會54億元購入太古旗下港島東中心42至54樓

內地銀行傳被要求債務工具利率封頂

世界華文媒體發盈警 料中期轉蝕最多550萬美元

黃光裕減持國美 Ever Ocean亦減持至5%以下

證監會披露數科集團股權集中

恒指收市跌378點 港元需求增 升值至3個月最強 北水續流入 科指跌幅收窄

阿里巴巴未來以AI科技驅動 優先拓釘釘等3業務方向

國美零售一度飆逾九成 據報計劃3年內開設1萬間國美超市

拜登簽署法案避免政府停止運作

【有片：投資王道】王弼：中美緊張關係緩和 或助美企來港設辦公室

WeChat Pay HK接入廣州「羊城通」 車資自動兌換港幣結算

投推署配對計劃首宗合作 富臨伙日企Sunpark引入3餐飲品牌

滬深三大指數向上 滬指連跌兩日

金管局：內房續有財務壓力 料港銀貸款不良率續升

金管局：銀行沒有因為負資產call loan

【有片：埋身擊】道指期貨或挑戰9月高位 可趁回吐後低買

中銀香港「易達錢」稅季貸款優惠 總回贈金額達6500元

恒指半日跌387點 科指跌1.9% 藥明合聯升35% 阿里跌10%

莎莎半年轉賺1億不派中期息 旅客銷售比例跌穿五成