阿里巴巴創業者基金/匯豐今日舉行第六屆JUMPSTARTER 2023總決賽，阿里巴巴（9988）主席蔡崇信更是擔任新職務後罕見在港出席公開活動。蔡崇信發言時指出，AI現時已聰明如分析員，例如集團昨日公布上季業績，AI可在數秒內將100頁的報告歸納出5至6個重點，不過人類偉大之處在於適應環境及EQ。
他又笑指，AI面世後已跟律師行的合伙人說，相信AI將取代3至4年資歷的律師，但未能取代只有1年資歷的年青律師，因為仍要他們站在影印機旁邊複印文件（stand next to the copy machine to make copies of documents）。
談及作為父母及下一代的未來，蔡崇信指要做好心理準備會失望，其次是現時的世界十分混亂，包括兩場戰爭、中美地緣政治等因素，希望下一代可生活在穩定環境發展所長。他又建議年輕人學習編程、歷史以及心理學，因為編程等同未來的語言；歷史則不斷重複，心理學就可了解別人想法。
他又指，自己從失敗中學習到最多的經歷均是參加運動活動，包括高中時曾被棒球隊、游泳隊、棍網球隊淘汰，但學會如何重新站起來及爬得更高，因此鼓勵所有人運動，學習韌性，領導團隊及跟隨指令，如何以人為本。
蔡崇信出現時更有活動參加者「集郵」，肯亞B2B電商平台MarketForce創辦人Mesongo Sibuti和Tesh Mbaabu，其為馬雲公益基金會及阿里巴巴公益贊助和支持的2022年度非洲創業英雄大賽亞軍。
不過，阿里昨日公布業績同時宣布不再分拆雲業務及叫停盒馬IPO後，今日股價承接美股跌勢，收市再跌10%至73.25元，成交141億元，市值單日共蒸發1660億元。
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