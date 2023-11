他又笑指,AI面世後已跟律師行的合伙人說,相信AI將取代3至4年資歷的律師,但未能取代只有1年資歷的年青律師,因為仍要他們站在影印機旁邊複印文件(stand next to the copy machine to make copies of documents)。

談及作為父母及下一代的未來,蔡崇信指要做好心理準備會失望,其次是現時的世界十分混亂,包括兩場戰爭、中美地緣政治等因素,希望下一代可生活在穩定環境發展所長。他又建議年輕人學習編程、歷史以及心理學,因為編程等同未來的語言;歷史則不斷重複,心理學就可了解別人想法。

他又指,自己從失敗中學習到最多的經歷均是參加運動活動,包括高中時曾被棒球隊、游泳隊、棍網球隊淘汰,但學會如何重新站起來及爬得更高,因此鼓勵所有人運動,學習韌性,領導團隊及跟隨指令,如何以人為本。

蔡崇信出現時更有活動參加者「集郵」,肯亞B2B電商平台MarketForce創辦人Mesongo Sibuti和Tesh Mbaabu,其為馬雲公益基金會及阿里巴巴公益贊助和支持的2022年度非洲創業英雄大賽亞軍。

不過,阿里昨日公布業績同時宣布不再分拆雲業務及叫停盒馬IPO後,今日股價承接美股跌勢,收市再跌10%至73.25元,成交141億元,市值單日共蒸發1660億元。

