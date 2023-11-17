文章日期：2023年11月17日 20:06
第一信用金融（08215）截至9月30日止第三季虧損達9576萬元，比去年同期虧損1108萬元擴大，因應收貸款減值虧損增至9921萬元所拖累，而收益亦跌約39%，至約838萬元。
該集團首三季虧損1.2億元，比去年同期虧損69萬元顯著擴大，每股虧損3.34仙，不派息，應收貸款減值虧損增至1.3億元，因逾期應收貸款增加。
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