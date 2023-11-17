moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

路勁48億元售4高速料賺9億元

路勁（01098）持75%股權的附屬以約44.1億元人民幣（約47.9億港元）出售持有4條高速公路股權的公司予深圳上市的招商局公路，料出售收益約9億元。

該集團指，出售的公司持有保津、長益、龍城和馬巢4條高速公路介乎40%至49%股權，特許經營權最長至2044年。該集團指，無計劃退出收費公路業務，而套現所得用於降低負債比率及一般營運資金。

其他報道

眾安：暫未有關閉手機應用程式截圖功能想法

第一信用金融第三季虧損擴至9576萬元 應收貸款減值拖累

應用材料據報涉違規向中芯出口 遭美國調查

醫思健康料中期少賺80%

耀高控股中期虧損收窄至40萬元

蔡崇信罕見現身公開活動 建議年輕人學編程準備未來

上市公司董事會單一性別佔比降至21%

MCRA模式定名為「信資通」 下周一推試行計劃

金管局：銀行關截圖防詐騙為短期合適做法 不要求各銀行跟從

吉利出售1億股富豪汽車 後者股價曾跌14%創歷史新低

藥明康德和理想汽車染藍 恒指成分股增至82隻

證監會54億元購入太古旗下港島東中心42至54樓

內地銀行傳被要求債務工具利率封頂

世界華文媒體發盈警 料中期轉蝕最多550萬美元

黃光裕減持國美 Ever Ocean亦減持至5%以下

證監會披露數科集團股權集中

恒指收市跌378點 港元需求增 升值至3個月最強 北水續流入 科指跌幅收窄

阿里巴巴未來以AI科技驅動 優先拓釘釘等3業務方向

國美零售一度飆逾九成 據報計劃3年內開設1萬間國美超市

拜登簽署法案避免政府停止運作

【有片：投資王道】王弼：中美緊張關係緩和 或助美企來港設辦公室

WeChat Pay HK接入廣州「羊城通」 車資自動兌換港幣結算

投推署配對計劃首宗合作  富臨伙日企Sunpark引入3餐飲品牌