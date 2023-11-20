根據去年的諮詢總結，港交所股票期權持倉現行的三級模式將會新增新增兩個級別，即20萬及25萬張合約，令限額提升至25萬張合約。另外，現時每個到期月份5,000張合約的股票期貨持倉限額模式，將會改為設定淨持倉限額的五級模式。適用於小型恒生指數及小型恒生中國企業指數合約的額外持倉限額，則將會被移除。

另外，因應證監會修訂法定持倉限額的規定，美元兌人民幣(香港)期貨及期權、小型美元兌人民幣(香港)期貨，以及人民幣(香港)兌美元期貨所有合約月份持倉合共對沖值(長倉或短倉)限額，將增加至3萬；美元兌人民幣(香港)期貨及期權現貨月持倉合共對沖值(長倉或短倉)限額將增至1.5萬。

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