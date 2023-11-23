環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告顯示，今年10月人民幣國際支付比例由上月歷史高位的3.71%回落至3.6%，按月跌0.11個百分點，目前人民幣於國際支付全球排名維持全球第5；至於位居首位的美元，其比重由上月的46.58%稍升至47.25%，第二至第四位依次為歐元的23.36%（第2）、英鎊的7.33%以及日圓為3.91%。
報告指出，人民幣全球間支付額按月跌2.74%，而其餘貨幣總支付額則按月則升0.21%。若撇除歐元區內支付，人民幣全球支付比例為2.52%，全球排名維持於第6位。
貿易融資方面，歐元市佔率超越人幣，以5.85%重奪第二位，僅次於美元的84.22%，人幣則由上月的5.8%跌至5.12%；至於離岸人民幣支付額於香港處理的比例，繼續穩居全球首位，10月佔重達79.26%，按月大升4個百分點，排名第二至第四的英國（5.02%）、新加坡（3.19%）、美國（2.53%）其離岸人民幣支付額全球比重均輕微下跌，上月以1.95%排名第五位的俄羅斯亦跌出頭15位。
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