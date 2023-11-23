報告指出，人民幣全球間支付額按月跌2.74%，而其餘貨幣總支付額則按月則升0.21%。若撇除歐元區內支付，人民幣全球支付比例為2.52%，全球排名維持於第6位。

貿易融資方面，歐元市佔率超越人幣，以5.85%重奪第二位，僅次於美元的84.22%，人幣則由上月的5.8%跌至5.12%；至於離岸人民幣支付額於香港處理的比例，繼續穩居全球首位，10月佔重達79.26%，按月大升4個百分點，排名第二至第四的英國（5.02%）、新加坡（3.19%）、美國（2.53%）其離岸人民幣支付額全球比重均輕微下跌，上月以1.95%排名第五位的俄羅斯亦跌出頭15位。

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