美股今晚休市，港股早段表現平淡，美期微升0.1%，不過，內地午後再出救樓市、內房措施，早市已抽升的三隻新入白名單的內房股保持升勢，藍籌內房如龍湖（0960）則擴大升幅，另外，內銀股亦受消息刺激而於午後倒升，人民幣同時亦由貶轉升，帶動大市、A股午後升幅擴大，三大指數收市價見11月15日後高。不過，北水午後大幅流出，而南水則轉流入兼為兩周最多。
恒指今早低開54點，高位升192點，低位跌157點，高低波幅350點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為43.23%，下跌為19.84%，無升跌為36.92%。
恒指收市升176點或0.99%，報17910點，大市成交金額977億元，較上日增加20.47%，為兩日高；國指升96點或1.58%，報6171點。恒生科技指數收報4117點，升2.17%。
藍籌股成交金額358.81億元，佔大市成交36.72%；科指成份股成交金額211.91億元，佔大市成交21.68%；國指成份股成交金額303.78億元，佔大市成交31.09%。
24隻雙櫃台股，總成交0.64億元人民幣，相當於約0.7億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額增加37.91%，至86.28億元，佔大市成交8.82%。牛熊證成交金額36.95億元，增加200.24%；窩輪成交金額49.33億元，減少1.83%。
騰訊（0700）、建行（0939）、友邦（1299）貢獻恒指較多。藥明生物（2269）、創科實業（0669）、中石油（0857）拖累大市。
藍籌69隻升，9隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升13.37%，收報15.6元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）收報78.6元，跌3.26%，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是百度（9888）收報119.8元，升6.77%；跌幅最大的是金山軟件（3888）收報27.9元，跌3.79%。
恒指曾跌穿10天線(17654.97點)、50天線(17600.54點)。科指曾跌穿10天線(4024.28點)，收市升穿100天線(4038.97點)、250天線(4068.5點)。
北水南下合計淨流出57.51億元，終止單日流入，中午淨流入3.47億元，南水北上合計淨流入50.58億元人民幣，是11月6日後最多，當日報52.72億元。
香港寬頻（1310）企業方案推AegisConnect AI 助企業加強網絡安全。收報3.54元，升1.14%。
和黃醫藥（0013）首隻創新藥物取得美國FDA批准上市 未來將在香港建研發中心。收報30.15元，升4.87%。
新世界發展（0017）提現金要約 回贖最多6億美元債券。見52周低12.98元，收報13.32元，跌4.3%。
華商能源（0206）非執董及獨董齊辭任。收報0.235元，無升跌。
業聚醫療（6929）240萬歐元購微創心血管產品公司Eucatech。收報7.99元，升1.14%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福（1929）收報12.04元，升2.03%。友和集團（2347）收報0.69元，無升跌。震雄集團（0057）收報1.5元，升2.04%。博雅互動（0434）收報0.57元，跌3.39%。廸生創建（0113）收報4.22元，升0.48%。互太紡織（1382）收報1.5元，升2.04%。東方（0018）收報0.54元，跌1.82%。寶光實業（0084）收報0.069元，無升跌。
東方表行（0398）中期少賺8%。收報4.06元，升4.1%。
六福（0590）發盈喜料上半財年多賺逾四成。收報20.45元，升3.07%。
港交所（0388）推試驗計劃，減實時報價月費，手機客減74%。收報292元，升0.34%。
謝瑞麟（0417）料下半年香港市場表現有緩慢增長，未來續控制成本。見52周低0.85元，收報0.91元，升1.11%。
正商實業（0185）寬期限過仍未付境外美元債1000萬美元利息。收報0.175元，無升跌。
碧桂園（2007）、遠洋集團（3377）、旭輝控股（0884），據報入選內房白名單。碧桂園收報1.05元，升23.53%。遠洋集團（3377）收報0.59元，升31.11%。旭輝控股（0884）收報0.4元，升48.15%。
國泰（0293）伙Pirata推意式航膳。收報8.14元，升1.24%。
破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見5.11元，收報5.08元，升3.89%；天韻國際控股（6836）創上市新高，見3.65元，收報3.51元，升2.03%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.3元，收報10.3元，升0.49%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1059.6元，收報1053.15元，跌0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1031.4元，收報1030.9元，跌0%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.6元，收報162.6元，升0.03%；新東方（9901）創52周高，見57.55元，收報57.5元，升1.41%；德昌電機控股（0179）創52周高，見12.58元，收報12.38元，升1.64%；中國投資開發（0204）創52周高，見0.8元，收報0.8元，升2.56%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.49元，收報1.49元，升0.68%；泰昇集團（0687）創52周高，見0.42元，收報0.415元，升3.75%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見8.6元，收報7.79元，升17.14%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.62元，收報6.6元，升0.3%；瑞慈醫療（1526）創52周高，見1.15元，收報1.14元，升2.7%；東陽光長江藥業（1558）創52周高，見9.3元，收報9.26元，升6.68%。
20隻股份創上市新低，其中十隻包括，冠中地產（0193）低見0.17元，收報0.176元，無升跌；大唐西市（0620）低見0.305元，收報0.375元，無升跌；金山能源（0663）低見0.111元，收報0.111元，跌9.02%；中國白銀集團（0815）低見0.165元，收報0.169元，跌1.17%；勝龍國際（1182）低見0.131元，收報0.156元，無升跌；北海康成－Ｂ（1228）低見0.98元，收報1.05元，升5%；星星集團（1560）低見0.25元，收報0.255元，跌8.93%；一元宇宙（1616）低見0.037元，收報0.04元，無升跌；現代中藥集團（1643）低見0.335元，收報0.35元，跌4.11%；曠逸國際（1683）低見0.115元，收報0.115元，跌17.86%。
57隻股份創52周低，其中十隻包括，恒大汽車（0708）低見0.335元，收報0.37元，升7.25%；鷹君（0041）低見12.4元，收報12.6元，升0.96%；新世界發展（0017）低見12.98元，收報13.32元，跌15.8%；嘉華國際（0173）低見1.97元，收報2.02元，升1.51%；威雅利（0854）低見1.52元，收報1.75元，升6.06%；新華保險（1336）低見16.14元，收報16.6元，升1.34%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.81元，升2.53%；BOSSINI INT'L（0592）低見0.182元，收報0.188元，跌3.59%；江山控股（0295）低見0.032元，收報0.035元，無升跌；CHEVALIER INT'L（0025）低見5.44元，收報5.44元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，旭輝（0884）收報0.4元，升48.15%；億達中國（3639）收報0.165元，升41.03%；瑞鑫國際集團（0724）收報0.21元，升40%；融信中國（3301）收報0.27元，升34.33%；遠洋集團（3377）收報0.59元，升31.11%；上坤地產（6900）收報0.055元，升30.95%；德信中國（2019）收報0.137元，升29.25%；綠景中國地產（0095）收報1.07元，升27.38%。
下跌異動股，包括，巴克1798（1010）急挫50%後停牌；官醞控股（8513）收報0.059元，跌34.44%；中國金石（1380）收報0.345元，跌31%；HYPEBEAST（0150）收報0.255元，跌29.17%；三寶科技（1708）收報1.09元，跌24.83%；浙江永安（8211）收報0.04元，跌20%；TOPSTANDARDCORP（8510）收報0.017元，跌19.05%；中食民安（8283）見52周低0.088元，收報0.091元，跌18.75%；中國錢包（0802）收報0.067元，跌18.29%。
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