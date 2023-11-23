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金管局：逾20央行行長出席下周本港舉行的BIS高級別會議

金管局繼月初舉行國際金融領袖投資峰會，於下周一至周二（27日至28日）與國際結算銀行（BIS）舉行高級別會議。總裁余偉文在《匯思》撰文，表示會有逾20位現任央行行長與副行長，及8位前任行長出席，是香港自疫情以來首次舉行中央銀行行長級別的大型會議。

據金管局公布的日程，新任人民銀行行長潘功勝會於28日中午作主題致辭，前任行長周小川於27日歡迎晚宴作主題致辭。與會講者包括國際結算銀行總裁Agustín Carstens，新加坡金管局局長、澳洲、西班牙、瑞典央行行長，以及英國央行副行長等。

余偉文指，會議標誌着金管局成立30周年，及國際結算銀行亞太區代表辦事處在香港成立25周年。國際結算銀行於1930年成立，被稱為「中央銀行的銀行」，致力於促進中央銀行之間的合作與交流，維護全球貨幣與金融穩定，金管局自 1996年成為其成員之一。

余偉文表示，當局也參與另外兩個重要國際標準制定機構，包括金融穩定理事會（FSB），及巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）。他指參與這些國際組織，對金管局有效履行監管職責及保持香港國際金融中心地位至關重要，可以針對一些可能影響本港市場的重要政策事宜，與其他央行互相取經借鏡，確保香港處於國際金融發展的前沿。

余偉文又指，香港是開放的經濟體，加上許多來自世界各地的金融機構駐紮香港，因此特別容易受環球因素影響，需要在國際組織積極發聲，確保出台的倡議和政策能在香港甚至區域内得到採納和執行。此外，當局與海外監管機構和國際組織的同事建立了密切的工作關係，之間的一些互動更進一步促成互惠互利的雙邊合作安排。

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