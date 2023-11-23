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周大福中期多賺36.4% 息0.25元

周大福（1929）公布，截至今年9月底止6個月，股東應佔溢利45.51億元，按年增加36.42%，主要是由於黃金價格上漲，以及集團落實優化定價策略及成本控制措施，導致毛利提升而銷售及行政開支下降，每股盈利0.46元，每股中期股息0.25元，按年增加13.63%。

期內，集團收入495.26億元，按年升6.4%；毛利率24.9%，按年升1.3個百分點。若按相同匯率計算，內地的營業額增長則為4.9%；由於內地旅客逐步重臨，香港、澳門及其他市場營業額於期內躍升57.7%。

黃金首飾及產品的營業額按年上升12.8%；由於宏觀經濟疲弱普遍影響非必需品的購買需求， 珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的營業額於期內下降18%。

零售網絡方面，集團於內地有7458個零售點，按年增加189個，港澳地區有86個，按年多1個。

期內，內地同店銷售下跌3.5%， 主要由於高基數效應。另外，按同店計算，加盟零售點於期內的銷售下跌2.7%。港澳方面，香港的同店銷售增長52.5%，而澳門的同店銷售則上升87.3%。

 

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