期內，集團收入495.26億元，按年升6.4%；毛利率24.9%，按年升1.3個百分點。若按相同匯率計算，內地的營業額增長則為4.9%；由於內地旅客逐步重臨，香港、澳門及其他市場營業額於期內躍升57.7%。

黃金首飾及產品的營業額按年上升12.8%；由於宏觀經濟疲弱普遍影響非必需品的購買需求， 珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的營業額於期內下降18%。

零售網絡方面，集團於內地有7458個零售點，按年增加189個，港澳地區有86個，按年多1個。

期內，內地同店銷售下跌3.5%， 主要由於高基數效應。另外，按同店計算，加盟零售點於期內的銷售下跌2.7%。港澳方面，香港的同店銷售增長52.5%，而澳門的同店銷售則上升87.3%。

其他報道

房策刺激 恒指收市升176點 北水午後轉流出 南水流入兩周最多

金管局：逾20央行行長出席下周本港舉行的BIS高級別會議

人民幣國際支付比例由上月歷史高位回落至3.6%

惠譽：內銀的房企貸款不良率料續升 惟風險仍然可控

惠譽：料明年內地賣樓跌最多5% 料政策由「救」變「穩」

內地擬首次允許銀行向內房提供無抵押流動資金貸款

蓋茨：未來人類每周僅需工作3天

信銀國際：暫停安卓裝置進行螢幕截圖及錄影

恒生投資管理：盈富、恒生國指DR泰國上市 晉成交額首兩位 研推更多產品

香港寬頻企業方案推AegisConnect AI 助企業加強網絡安全

WeChat Pay HK伙大眾點評推介深圳美食市集 掃碼可享港人獨家獎賞

和黃醫藥首隻創新藥物取得美國FDA批准上市 未來將在香港建研發中心

新世界發展提現金要約 回贖最多6億美元債券

【有片：埋身擊】紐約期油有機會向下發展 宜採取高沽策略

馬雲在杭州成立馬家廚房食品公司 擬銷售預包裝食品等

半日沽空金額減12% 盈富沽空減7%

華商能源非執董及獨董齊辭任

恒指半日跌64點 旭輝升55% 北水第二日淨流入

香港國際貨櫃碼頭：僅九號貨櫃碼頭北一幅19公頃用地停用

外媒揭Sam Altman被炒原因 研究人員曾向董事會發信 警告新AI或威脅人類