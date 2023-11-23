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香港航空：目標明年載客量增加一倍 11.27起推一連八天限時機票優惠

香港航空表示，經歷了三年的疫情，公司業務於今年已重回正軌並迅速復蘇。

香港航空主席張有強表示，集團年底前航班已恢復至疫情前的水平，較年初預測在 2024 年中全面恢復為早。另外，集團預計 2023 年全年的平均客座率將恢復到 85%；綜合今年第一至第三季的營運數據，航班班次較去年同期錄得超過 8 倍增長、乘客數量按年增加了超過 38 倍，整體表現理想樂觀。

香港航空今年的日本航點已增加至 9 個，包括將於 12 月啟航的熊本、函館和米子航線，以及早前開通的福岡和名古屋航線。在內地航線方面，今年已陸續恢復了往來 8 個內地城市共 10 個航點的航班；同時，在區域航點中，則新增了布吉、恢復了峇里，並提供了本地唯一直航到馬爾代夫的服務，令公司整體航線網絡覆蓋達到 25 個目的地。

由於旅遊業的復蘇和日圓匯率的影響，日本市場的表現最為突出。而傳統的旅遊旺季暑假仍然是出行的高峰季節，客座率超過 9 成。預期日本在聖誕和新年假期會繼續成為旅客的首選目的地。

擬明年底將現有機隊擴充3成

集團今年引進了多架空中巴士 A330-300 寬體客機，到年底時將有共 21 架飛機營運。公司計劃在 2024 年底之前將現有機隊擴充 3 成，從而增加整體載客量至一倍；並積極引進新型客機，進一步提高營運效率，預計首架最快可於明年第一季付運。

預計明年需增加兩成人手

隨著多個航點航班迅速恢復，香港航空亦積極「搶人才」，包括邀請舊員工重返工作崗位、並在本地及全球多地進行招聘，一些職位更於年中已達到了全年招聘目標，員工總數於年底前恢復到疫前水平。目前，主要空缺仍集中在機艙服務員和地勤人員。公司今年首次在內地城市和日本舉辦了大型招聘會，而隨著業務的復蘇和進一步增長，預計明年還需要增加兩成的人手。公司會按需要在全球各地包括大灣區、泰國和韓國等展開機艙服務員招聘會，歡迎合適的人才加入。

推一連八天限時機票優惠

為慶祝成立17周年，香港航空將於 11 月 27 日至 12 月 4 日，在官網上推出一連八天的限時機票優惠，共提供超過五萬張單程「經濟飛」機票低至210元起，涵蓋中、日、韓、泰 14 個航點，包括最新的熊本及米子航線，於 2024 年 6月前有效。

 

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