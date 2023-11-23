按業務分類，第三季交易佣金及手續費收入為10.09億港元（約1.29億美元），利息收入為15.05億港元（約1.92億美元），其他收入（含財富管理、企業服務業務等）為1.37億港元（約0.18億美元）。

截至第三季度末，富途牛牛和moomoo App註冊用戶數達2,109萬，按年增長10.1%；富途開戶客戶數達到349萬，按年增長11.4%；有資產客戶總數達165萬，按年增長14.2%。第三季度淨增有資產客戶6.5萬，期末客戶資產達4,681億港元（約597.77億美元），期內客戶留存率保持在98%以上的高水準。

富途指，第三季國際化擴大，旗下品牌moomoo先後於日本、加拿大市場展業，並在累計下載量、DAU等公開關鍵指標上成功佔據新加坡市場券商首位。

集團董事長兼首席執行官李華表示，希望能夠以科技力量為更多國家和地區、使用不同語言、身處於不同投資市場的全球投資者賦能。

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