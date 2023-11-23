新世界發展（0017）掌舵人兼主席鄭家純近日的「接班人」言論引起市場熱議，更引起「家族不和」揣測。在今日周大福（1929）業績會上，兩位副主席即鄭家純女兒鄭志雯及鄭家純侄子鄭志恒多次表示不談論家族事宜，但鄭志恒與鄭志雯多次交頭接耳後，終鬆口指「可以講多少少」，指與鄭志雯「大家分工清楚，大家都係想為間公司好」，對於外間有關公司的負面消息「係無咁嘅事」。
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問到二人是否覺得自己是鄭家純口中「才德兼備」的人選時，兩人均不作回應。不過鄭志雯表示，加入周大福是與「整個管理層將整個品牌重塑、搞好整盤生意」，她與鄭志恒的「分工清楚」，更稱讚鄭志恒加入周大福珠寶多年，「對珠寶行業好資深，我都要跟佢學好多嘢」。
而鄭志恒亦回禮讚鄭志雯，指「大家都認識瑰麗酒店，佢（鄭志雯）takeover（接管）了後成績大家都有目共睹，佢對於一個品牌的塑造係非常之好，在管理品牌及定位亦對周大福更加好。」
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鄭志雯又再稱讚周大福的管理層，表示希望與管理層「同心協力」，亦「慶幸管理層係好資深及好優秀」，所以好有信心及會好努力將周大福整盤生意做得更好。」
問到今日周大福業績放榜，會否已達鄭家純目標？鄭志雯表示，「我諗滿意啩」，她形容目標是要再周大福珠寶的品牌轉型及提升，回饋股東及提高公司價值，推行改革的進展良好，中期業績亦好好。
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