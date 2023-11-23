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問到二人是否覺得自己是鄭家純口中「才德兼備」的人選時，兩人均不作回應。不過鄭志雯表示，加入周大福是與「整個管理層將整個品牌重塑、搞好整盤生意」，她與鄭志恒的「分工清楚」，更稱讚鄭志恒加入周大福珠寶多年，「對珠寶行業好資深，我都要跟佢學好多嘢」。

而鄭志恒亦回禮讚鄭志雯，指「大家都認識瑰麗酒店，佢（鄭志雯）takeover（接管）了後成績大家都有目共睹，佢對於一個品牌的塑造係非常之好，在管理品牌及定位亦對周大福更加好。」

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鄭志雯又再稱讚周大福的管理層，表示希望與管理層「同心協力」，亦「慶幸管理層係好資深及好優秀」，所以好有信心及會好努力將周大福整盤生意做得更好。」

問到今日周大福業績放榜，會否已達鄭家純目標？鄭志雯表示，「我諗滿意啩」，她形容目標是要再周大福珠寶的品牌轉型及提升，回饋股東及提高公司價值，推行改革的進展良好，中期業績亦好好。

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