他續稱，明年是龍年，相信是各個生肖年最好生意的年份，因此已準備足夠產品，準備農曆新年的銷售。他又稱，內地今財年全年目標為淨開店300至400間店，當中7至8成位於下沉城市，下半年將繼續聚焦經營，尤其是旺季期間準備足夠貨品應對需求。

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集團執行董事兼首席財務官鄭炳熙指出，去年同期受疫情影響基數較低，有信心下半年內地生意可恢復至正增長。至於大額銷售情況，現時珠寶產品平均單價均穩步上升，相信只要有好的產品就可做到。

香港業務方面，黃紹基表示、過去三年疫情的旅客為零，集團受到很大的衝擊，但今年2月起港澳通關帶動業務表現。不過遊客來港的習慣改變，例如更喜歡打卡及深度遊，零售商亦要去適應情況。

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