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周大福珠寶料下半財年內地同店銷售可恢復增長

周大福珠寶（1929）上半財年多賺36.4%至45.51億元，不過中國內地業務同店銷售按年下跌3.5%。集團董事總經理黃紹基表示，10月至今內地業務均保持理想的增長數字，包括360全球市場營銷活動、傳承系列等帶動，雙十一銷售效果良好，對下半年保持樂觀。

他續稱，明年是龍年，相信是各個生肖年最好生意的年份，因此已準備足夠產品，準備農曆新年的銷售。他又稱，內地今財年全年目標為淨開店300至400間店，當中7至8成位於下沉城市，下半年將繼續聚焦經營，尤其是旺季期間準備足夠貨品應對需求。

相關新聞：周大福中期多賺36.4% 息0.25元

集團執行董事兼首席財務官鄭炳熙指出，去年同期受疫情影響基數較低，有信心下半年內地生意可恢復至正增長。至於大額銷售情況，現時珠寶產品平均單價均穩步上升，相信只要有好的產品就可做到。

香港業務方面，黃紹基表示、過去三年疫情的旅客為零，集團受到很大的衝擊，但今年2月起港澳通關帶動業務表現。不過遊客來港的習慣改變，例如更喜歡打卡及深度遊，零售商亦要去適應情況。

 

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