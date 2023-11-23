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震雄集團中期盈利跌33% 息3仙

震雄集團（0057）公布截至9月底止中期業績，盈利下降33%至5050萬元，營業額跌24%至10.02 億元，每股基本盈利8仙，派中期股息3仙。集團指，中國的出口情況在下半年並不樂觀，而集團的部分主要客戶群屬出口加工商，故可以預料集團的下半年業務仍然受制於整體大環境。

集團指，由於部分核心客戶群為出口廠商，所以難免受到當前的經濟及政治環境嚴重拖累，期內業績面臨倒退。有見及此，集團迅速制定應變措施，包括積極降低採購成本、 重組和擴大銷售團隊並開發更多的客戶、以及推出一系列的新產品線以針對在目前環境中的客戶需求。

展望下半年度，基於全球經濟動向的不明朗性，多國的利率高企、貨幣貶值，國際間的地緣局勢持續緊張，以及中、美政治角力，將持續影響著世界消費信心與中國本土經濟。

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