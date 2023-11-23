集團指，由於部分核心客戶群為出口廠商，所以難免受到當前的經濟及政治環境嚴重拖累，期內業績面臨倒退。有見及此，集團迅速制定應變措施，包括積極降低採購成本、 重組和擴大銷售團隊並開發更多的客戶、以及推出一系列的新產品線以針對在目前環境中的客戶需求。

展望下半年度，基於全球經濟動向的不明朗性，多國的利率高企、貨幣貶值，國際間的地緣局勢持續緊張，以及中、美政治角力，將持續影響著世界消費信心與中國本土經濟。

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