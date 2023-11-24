由12月1日起，富途的新舊用戶即可馬上免費升級體驗LV1， 而升級後， 將以自動化串流形式取代此前需手動刷新查看最新成交詳情的操作， 同時於手機及電腦版顯示第一檔擺盤報價與委託量、 以及每筆交易詳情，供投資者即時參考。報價更同時適用於港股以及 期權期貨行情，而港股行情更可提供港股板塊及指數成分股的服務。

富途證券董事總經理謝志堅表示，一直致力提升投資者的投資體驗， 並且重視資訊全面性，故成為首家全面免費開放LV1行情報價的券商，升級多項功能，提供實時、快捷的報價服務。

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