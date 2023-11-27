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港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至16年高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升15.47點子至5.53411%，是2007年10月18日後最高，當日報5.53643%。對上一次連升7日是9月14日，當日拆息報4.97988%。

港元現報7.7875元升值43點子，曾貶值最多17點子，報7.7935元，亦曾升值最多57點子，報7.7861元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升3.94點子至5.10988%，是10月9日後最高；1星期HIBOR升14.18點子至5.42381%，是9月29日後最高；2星期HIBOR升17.51點子至5.46161%，是9月29日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.6點子至5.70768%，是2001年1月3日後最高；6個月期HIBOR升2.96點子至5.64095%，是2001年1月2日後最高；12個月期HIBOR升6.26點子至5.6431%，是2022年12月22日後最高。

美元指數現報103.402貶值0.001點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46164%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0822%，連續6日收窄，利差是2023年10月02日後最窄，當日差距為-0.0419%。

對上一次連續6日收窄，是2023年9月18日，當日利差報-0.3481%。

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