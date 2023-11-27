港股今早高開，其後內地公布的10月工業企業利潤增速大幅放緩，港股、A股、亞股轉跌。港元資金抽緊，拆息向上，同一時間，港元亦曾升值至7.7861元，是2022年12月20日7.7783元後最強。但另一方面，美匯指數則回落至103.325，是11月21日後低、離岸人民幣亦貶值至7.1624元，是11月23日後最弱。泰國、國指、恒指為主要市場跌幅頭三大市場。
恒指今早高開118點，高位升118點，低位跌201點，高低波幅319點。金融、通訊服務、非必需消費品、地產股推低大市。上升股份比例為15.47%，下跌為36.02%，無升跌為48.49%。
恒指半日跌174點或0.99%，報17385點，大市成交金額402億元；國指跌75點或1.25%，報5965點。恒生科技指數收報3986點，跌0.94%。
藍籌股成交金額156.17億元，佔大市成交38.84%；科指成份股成交金額88.31億元，佔大市成交21.96%；國指成份股成交金額134.63億元，佔大市成交33.49%。
24隻雙櫃台股，總成交0.4億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額減少7.84%，至73.32億元，佔大市成交18.2%。牛熊證成交金額28.92億元，增加6.84%；窩輪成交金額44.4億元，減少15.42%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、創科實業（0669）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，64隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升1.86%，收報79.55元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌6.59%，收報7.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報4.63元，升1.31%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報69.45元，跌3.88%。
恒指受制於10天線(17686.48點)，跌穿20天線(17565.99點)、50天線(17578.28點)。科指跌穿10天線(4038.09點)、20天線(3985.82點)、100天線(4039.43點)，受制於250天線(4070.44點)。
北水南下合計淨流入1.36億元，較上日減少98.44%，連續第2日流入，累計流入88.63億元。南水北上合計淨流出39.97億元人民幣，較上日減少35.5%，連續第2日流出，累計流出101.93億元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，澳至尊（2031）收報0.244元，無升跌。賓仕國際（1705）收報0.31元，無升跌。波司登（3998）收報3.09元，無升跌。耀才證券金融（1428）收報1.43元，無升跌。中國燃氣（0384）收報7.47元，升0.95%。DYNAM JAPAN（6889）收報4.39元，無升跌。蒙古能源（0276）收報0.49元，跌1.01%。
吉利（0175）旗下極氪第三季經營虧損按年收窄26%。收報9.1元，跌0.76%。
新奧能源（2688）提前贖回票據獲超購，將上限提高至2億美元。收報56.55元，跌0.79%。
聯通（0762）公布陳忠岳出任中國聯通集團董事長。收報5.02元，跌0.99%。
康寧傑瑞（9966）上周二股價瀉兩成，稱不涉內幕交易。收報6.63元，跌1.19%。
撇除一次性收益，翠華（1314）中期業績扭虧爲盈。收報0.192元，無升跌。
結好控股（0064）中期純利升逾2倍，派息0.5仙。收報0.145元，無升跌。
外電：阿里巴巴（9988）旗下阿里雲任命三名新管理層以重拾增長。收報75.3元，跌1.18%。
華南城（1668）料中期虧損約6億元。見52周低0.385元，收報0.39元，跌3.7%。
比亞迪（1211）新一輪減價，「王朝系列」現金優惠最多1萬元人幣。收報218.8元，跌4.2%。
虎視傳媒（1163）：計劃在HashKey Exchange開戶 擴大業務布局。收報0.192元，跌3.52%。
合富輝煌（0733）料最多1.3億元應收貸款較難收回。收報1.26元，跌6.67%。
國泰（0293）料明年招聘5000人，內航公司運力恢復將影響客運收益率。收報8.01元，跌1.72%。
港交所（0388）納入印尼主板公司來港第二上市。證監會：香港擬推出中國國債期貨，港交所將公布細節。收報285.8元，跌0.63%。
「Ken Sir」呂宇健增持HMVOD（8103）至15.36%。收報1.26元，無升跌。
皓天財經（1260）發盈警，料中期稅後溢利少於500萬元。收報0.185元，無升跌。
本間高爾夫（6858）中期盈利升8%，派息1.5日圓。收報3.24元，跌0.31%。
完美醫療（1830）半年多賺一成至1.66億，中期息連特別息14.2仙。收報3.62元，跌7.89%。
破頂股包括，達力普控股（1921）創上市新高，見5.3元，收報5.19元，升0.78%；宏力醫療管理（9906）創上市新高，見2.9元，收報2.9元，升3.57%；藥明合聯（2268）創上市新高，見29.65元，收報29.15元，升0.52%；天立教育（1773）創52周高，見3.35元，收報3.31元，升17.79%；新東方（9901）創52周高，見59.35元，收報58.55元，升3.08%；廸生創建（0113）創52周高，見4.6元，收報4.51元，升2.5%；華晨中國（1114）創52周高，見4.38元，收報4.18元，跌2.56%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.53元，收報4.48元，升3.94%；科聯系統（0046）創52周高，見2.62元，收報2.62元，升1.55%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.285元，收報0.275元，升1.85%；迪生創建（0113）創52周高，見4.6元，收報4.51元，升2.5%；中國投資開發（0204）創52周高，見0.95元，收報0.9元，跌5.26%。
18隻股份創上市新低，其中十隻包括，建業新生活（9983）低見1.81元，收報1.81元，跌2.16%；青島控股（0499）低見0.062元，收報0.065元，跌2.99%；超大現代（0682）低見0.011元，收報0.013元，跌7.14%；灣區發展（0737）低見1.29元，收報1.32元，跌2.22%；精優藥業（0858）低見0.035元，收報0.036元，跌5.26%；周黑鴨（1458）低見2.43元，收報2.44元，跌2.01%；復星旅遊文化（1992）低見5.82元，收報5.84元，跌3.31%；匯森家居（2127）低見0.12元，收報0.122元，跌3.17%；愛得威建設集團（6189）低見0.27元，收報0.355元，跌10.13%；中食民安（8283）低見0.079元，收報0.092元，升12.2%。
44隻股份創52周低，其中十隻包括，澳博（0880）低見2.49元，收報2.51元，跌1.18%；信德（0242）低見1.01元，收報1.02元，跌2.86%；新世界發展（0017）低見12.24元，收報12.34元，跌6.37%；嘉華國際（0173）低見1.91元，收報1.93元，跌1.53%；新華保險（1336）低見15.82元，收報15.86元，跌3.06%；華南城（1668）低見0.385元，收報0.39元，跌3.7%；李寧（2331）低見21.6元，收報21.9元，跌3.95%；潤啤（0291）低見36.55元，收報36.75元，跌3.54%；華潤啤酒（0291）低見36.55元，收報36.75元，跌3.54%；保利協鑫（3800）低見1.11元，收報1.12元，跌3.45%。
異動股
上升異動股，包括，COSMOPOL INT'L（0120）收報5.5元，升41.39%；光正教育（6068）收報0.165元，升35.25%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報1.72元，升34.38%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.148元，升33.33%；雲南水務（6839）收報0.335元，升28.85%；勝利證券（8540）收報2.6元，升27.45%；國美零售（0493）收報0.073元，升25.86%；中薇金融（0245）收報0.035元，升25%。
下跌異動股，包括，開拓藥業－Ｂ（9939）創上市新低，見2.01元，收報2.32元，跌31.56%；駿東控股（8277）收報0.069元，跌28.87%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.089元，跌25.21%；三巽控股（6611）收報0.121元，跌23.42%；中國基礎能源（8117）收報0.036元，跌20%；十方控股（1831）收報0.092元，跌16.36%；友誼時光（6820）收報1.32元，跌13.73%；同景新能源（8326）收報0.103元，跌13.45%；常滿控股（8523）收報0.26元，跌13.33%；龍皇集團（8493）收報0.125元，跌13.19%。
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