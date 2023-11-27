港股今早高開，其後內地公布的10月工業企業利潤增速大幅放緩，港股、A股、亞股轉跌。港元資金抽緊，拆息向上，同一時間，港元亦曾升值至7.7861元，是2022年12月20日7.7783元後最強。但另一方面，美匯指數則回落至103.325，是11月21日後低、離岸人民幣亦貶值至7.1624元，是11月23日後最弱。泰國、國指、恒指為主要市場跌幅頭三大市場。