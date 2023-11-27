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翠華進行品牌重塑回歸中環 學習内地餐廳優點

翠華（1314）計劃進行品牌重塑。翠華執行董事兼行政總裁李堃綸表示，翠華未來將會從產品及裝修等方面重塑有逾半個世紀歷史的「翠華」品牌，計劃在保留及改進舊的茶餐廳產品的情況下，推出更多新的產品以滿足客戶需求。並且，翠華計劃將運營ESG化，具體會在裝修物料的選擇及推廣使用環保物料的外賣包裝等方面實施。此外，翠華也會繼續提升自己的競爭力，學習内地吸引港人北上餐廳的優點，滿足客戶需求。

李堃綸續稱，翠華計劃以全新面貌於明年第一季度回歸中環黃金地段，為顧客提供耳目一新的用餐體驗。此次在中環的新店有精簡成本，只租一層及合理化安排人手，相信會有好的表現。

謹慎考慮會否加價

至於未來是否會加價，翠華財務總監黃智超表示會根據成本的變化來謹慎考慮是否加價，目前關注到電費和煤氣費等成本有所增加，但具體未來是否會加價仍會視乎情況而定。此外，黃智超補充，翠華上半年毛利率達73.6%，其中同店銷售毛利率大約為71%，較去年同期68%有所提升。

 

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