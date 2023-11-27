李堃綸續稱，翠華計劃以全新面貌於明年第一季度回歸中環黃金地段，為顧客提供耳目一新的用餐體驗。此次在中環的新店有精簡成本，只租一層及合理化安排人手，相信會有好的表現。

謹慎考慮會否加價

至於未來是否會加價，翠華財務總監黃智超表示會根據成本的變化來謹慎考慮是否加價，目前關注到電費和煤氣費等成本有所增加，但具體未來是否會加價仍會視乎情況而定。此外，黃智超補充，翠華上半年毛利率達73.6%，其中同店銷售毛利率大約為71%，較去年同期68%有所提升。

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