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富途證券推「零利息」抽新股搶孖展客

富途證券公布，隨著FINI（Fast Interface for New Issuance）新股平台啟動，推出零利息抽新股，強調真正完全無須支付利息。

該行以剛上市的藥明合聯（2268）新股為例，在11月7日至10日招股期間，以10倍孖展頂頭槌，使用1.67億銀行孖展計算，可節省高達約10.9萬元的利息。新股認購免息僅限銀行融資，涉及富途融資實際融資利息以認購頁面展示為準。

富途證券董事總經理謝志堅表示，FINI的推出有助投資者更高的成本效益抽新股，預期有利新股市場發展。富途一直秉持客戶為本的精神，是次更徹底省盡投資者的銀行孖展利息成本，讓客戶的資源用得其所，投資更自主。

FINI新股平台11月22日啟用，今日起有4家新股同期招股，為首批使用FINI平台的新股，除了富途，信誠及輝立等多家券商以「零孖展息」招徠新股孖展客。

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