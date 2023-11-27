港燈客戶服務總經理蔡偉民表示，香港經濟仍面對眾多挑戰，基層市民生活壓力沉重。集團將加強「智惜用電服務」旗下多項支援措施，希望協助有需要家庭減輕生活開支之餘，亦鼓勵他們節約用電，實踐低碳轉型。

港燈將於2024年推出「現金券計劃」，對象為參與港燈電費優惠計劃及有經濟困難的客戶，預料將有1萬個家庭受惠。每戶將獲發一套總值200元的現金券，以購買日常用品。

公司亦繼續為合資格的非住宅客戶提供免費能源審核，並提供每個場所最多30萬元，資助他們採用節能低碳電力設備，提升能源效益，減少碳排放及改善室 內空氣質素。而每個過渡性房屋項目及協助弱勢社群的社區設施，將可獲最多100萬元資助。

另外，位處港島及南丫島的社福機構，將繼續獲得餐飲資助。每間中心舉辦對 象為基層或弱勢社群的活動時，可利用資助購買餐飲，上限2萬元。港燈亦會 與社福機構合作，繼續向合資格劏房租戶提供一次性1,000元電費津貼，預計可惠及共1,200 戶，亦會提供每間劏房上限15,000元或每個分間前單位6萬元，資助他們或其業主重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表。

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