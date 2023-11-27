moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港燈：明年將撥款逾5500萬元 向有需要家庭派現金券 料1萬戶受惠

港燈（2638）宣布，明年將撥款超過5,500萬元，向有需要人士派發現金券，資助社福機構和非政府學校安裝太陽能光伏系統等，增加本地零碳電力。

港燈客戶服務總經理蔡偉民表示，香港經濟仍面對眾多挑戰，基層市民生活壓力沉重。集團將加強「智惜用電服務」旗下多項支援措施，希望協助有需要家庭減輕生活開支之餘，亦鼓勵他們節約用電，實踐低碳轉型。

港燈將於2024年推出「現金券計劃」，對象為參與港燈電費優惠計劃及有經濟困難的客戶，預料將有1萬個家庭受惠。每戶將獲發一套總值200元的現金券，以購買日常用品。

公司亦繼續為合資格的非住宅客戶提供免費能源審核，並提供每個場所最多30萬元，資助他們採用節能低碳電力設備，提升能源效益，減少碳排放及改善室 內空氣質素。而每個過渡性房屋項目及協助弱勢社群的社區設施，將可獲最多100萬元資助。

另外，位處港島及南丫島的社福機構，將繼續獲得餐飲資助。每間中心舉辦對 象為基層或弱勢社群的活動時，可利用資助購買餐飲，上限2萬元。港燈亦會 與社福機構合作，繼續向合資格劏房租戶提供一次性1,000元電費津貼，預計可惠及共1,200 戶，亦會提供每間劏房上限15,000元或每個分間前單位6萬元，資助他們或其業主重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表。

 

其他報道

翠華進行品牌重塑回歸中環 學習内地餐廳優點

富途證券推「零利息」抽新股搶孖展客

半日沽空金額減20% 盈富減74%

中國水務半年少賺15% 中期息13仙

內地數據拖累 恒指半日跌174點 科指跌0.9% 泰股、港股為跌幅最大主要市場

滬深三大指數低收 滬指近半日低位收市

馬斯克回應一則諷刺新聞：三藩市可考驗Cybertruck防彈性能

港元拆息全線向上 1個月HIBOR升至16年高

貨運界倡設港口局 統籌碼頭規劃 海運發展綱領出台前獻計 冀推補貼

韓國據報調查銀行及券商出售與恒生國企指數掛鉤ELS

人行等八部門發通知 鼓勵配置民營企業債券

字節跳動據報將關閉遊戲品牌Nuverse

比亞迪跌逾5% 澄清11月促銷非官方減價

10月內地全國規模以上工業企業利潤增幅急降至2.7%

恒指高開118點 科指升0.97%上試250天線

辛偉誠否認經濟計劃將帶來財政緊縮