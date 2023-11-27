渣打預期在明年上半年，人民幣匯率將在7.15至7.35水平波動。市場預期美國加息見頂，明年下半年開始減息，渣打預期隨着中美兩國貨幣政策開始接近，人民幣在明年底料重返7算水平。

渣打報告亦指出，外資流出中國，在一些領先指標顯示會在年底前穩定的跡象。股票北向通在8月至10月淨流出後，過去一個月開始流入，雖然有關金額仍低於南向通從內地流出的數目。債券方面，初步數據顯示外資在7月和8月淨賣出後，於9月和10月重新淨買入，兩個月內溫和增加600億元（人民幣，下同）不過全年外資持有內地債券累計下降1500億元，距離完全恢復仍有長時間。

渣打公布衡量人民幣在國際使用的人民幣國際化指數，10月報4073點，按月上升4.49%，連續第6個月上升。雖然外貿環境充滿挑戰，不過人民幣貿易結算仍在持續增長，提高整體的跨境支付和收款。

渣打指出，今年在港發行人民債計價債券的點心債發行額強勁，至本月17日發行的離岸人民幣債券和存款證累計發行1.08萬億元，不過扣除到期的淨發行額為1490億元，遠低於去年全年的5550億元，主要由於人民幣存款證有大額贖回，錄得淨贖回額820億元。

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