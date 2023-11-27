內地10月工業企業利潤增速大幅放緩，打擊市場風險情緒，A股、港股早市急挫，恒指曾跌最多201點，不過，有報道指習近平明將視察上期所和一些科技公司，以及今主持中共中央政治局會議，A股、港股午後跌幅收窄，美期則續跌，全日大市成交降至兩周低，北水續流入，南水轉流入。港元今早升值至7.7861元，是2022年12月20日7.7783元後最強，午後升幅收窄，但目前仍升值至7.7894元。