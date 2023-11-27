內地10月工業企業利潤增速大幅放緩，打擊市場風險情緒，A股、港股早市急挫，恒指曾跌最多201點，不過，有報道指習近平明將視察上期所和一些科技公司，以及今主持中共中央政治局會議，A股、港股午後跌幅收窄，美期則續跌，全日大市成交降至兩周低，北水續流入，南水轉流入。港元今早升值至7.7861元，是2022年12月20日7.7783元後最強，午後升幅收窄，但目前仍升值至7.7894元。
恒指今早高開118點，高位升118點，低位跌201點，高低波幅319點。非必需消費品、金融、地產、必需消費品股推低大市。上升股份比例為22.69%，下跌為38.71%，無升跌為38.59%。
恒指收市跌34點或0.2%，報17525點，大市成交金額759億元，較上日減少13.88%，是11月13日751.88億元成交後最少；國指跌15點或0.26%，報6025點。恒生科技指數收報4031點，升0.17%。
藍籌股成交金額343.46億元，佔大市成交45.25%；科指成份股成交金額188.11億元，佔大市成交24.78%；國指成份股成交金額291.49億元，佔大市成交38.4%。
24隻雙櫃台股，總成交0.67億元人民幣，相當於約0.73億港元，佔大市成交的0.1%。
窩輪及牛熊證成交金額增加9.48%，至87.12億元，佔大市成交11.47%。牛熊證成交金額37.22億元，增加37.5%；窩輪成交金額49.89億元，減少4.96%。
友邦（1299）、美團（3690）、平保（2318）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。
藍籌27隻升，50隻下跌，3隻無升跌。中芯國際（0981）升3.02%，收報22.2元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌6.37%，收報12.34元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報22.2元，升3.02%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報30.65元，跌2.85%。
恒指受制於10天線(17700.48點)，跌穿20天線(17572.98點)、50天線(17581.08點)。科指跌穿10天線(4042.56點)、100天線(4039.88點)，收市重上20天線(3988.06點)，仍制於250天線(4070.62點)。
北水南下合計淨流入3.48億元，較上日減少96.02%，連續第2日流入，累計流入90.74億元。南水北上合計淨流入3.34億元人民幣，終止單日流出。
港燈（2638）：明年將撥款逾5500萬元 向有需要家庭派現金券 料1萬戶受惠。收報4.52元，升1.12%。
翠華（1314）進行品牌重塑回歸中環 學習内地餐廳優點。收報0.2元，升4.17%。
中國水務（0855）半年少賺15% 中期息13仙。收報4.88元，跌3.56%。
比亞迪（1211）跌逾5% 澄清11月促銷非官方減價。收報222.2元，跌2.71%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，澳至尊（2031）收報0.245元，升0.41%。賓仕國際（1705）收報0.31元，無升跌。波司登（3998）收報3.08元，跌0.32%。耀才證券金融（1428）收報1.42元，跌0.7%。中國燃氣（0384）收報7.48元，升1.08%。DYNAM JAPAN（6889）收報4.39元，無升跌。蒙古能源（0276）收報0.49元，跌1.01%。
吉利（0175）旗下極氪第三季經營虧損按年收窄26%。收報9.1元，跌0.76%。
新奧能源（2688）提前贖回票據獲超購，將上限提高至2億美元。收報56.75元，跌0.44%。
聯通（0762）公布陳忠岳出任中國聯通集團董事長。收報5.04元，跌0.59%。
康寧傑瑞（9966）上周二股價瀉兩成，稱不涉內幕交易。收報6.58元，跌1.94%。
撇除一次性收益，翠華（1314）中期業績扭虧爲盈。收報0.2元，升4.17%。
結好控股（0064）中期純利升逾2倍，派息0.5仙。收報0.147元，升1.38%。
外電：阿里巴巴（9988）旗下阿里雲任命三名新管理層以重拾增長。收報76.1元，跌0.13%。
華南城（1668）料中期虧損約6億元。見52周低0.385元，收報0.39元，跌3.7%。
比亞迪（1211）新一輪減價，「王朝系列」現金優惠最多1萬元人幣。收報222.2元，跌2.71%。
虎視傳媒（1163）：計劃在HashKey Exchange開戶 擴大業務布局。收報0.2元，升0.5%。
合富輝煌（0733）料最多1.3億元應收貸款較難收回。收報1.26元，跌6.67%。
國泰（0293）料明年招聘5000人，內航公司運力恢復將影響客運收益率。收報8.02元，跌1.6%。
港交所（0388）納入印尼主板公司來港第二上市。證監會：香港擬推出中國國債期貨，港交所將公布細節。收報287元，跌0.21%。
「Ken Sir」呂宇健增持HMVOD（8103）至15.36%。收報1.32元，升4.76%。
皓天財經（1260）發盈警，料中期稅後溢利少於500萬元。收報0.185元，無升跌。
本間高爾夫（6858）中期盈利升8%，派息1.5日圓。收報3.27元，升0.62%。
完美醫療（1830）半年多賺一成至1.66億，中期息連特別息14.2仙。收報3.69元，跌6.11%。
破頂股包括，中廣核礦業（1164）創上市新高，見1.7元，收報1.67元，升3.09%；達力普控股（1921）創上市新高，見5.3元，收報5.18元，升0.58%；宏力醫療管理（9906）創上市新高，見2.9元，收報2.72元，跌2.86%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1091.4元，收報1090.95元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1098.6元，收報1098.6元，升0.02%；藥明合聯（2268）創上市新高，見29.65元，收報29.2元，升0.69%；天立教育（1773）創52周高，見3.36元，收報3.18元，升13.17%；新東方（9901）創52周高，見59.35元，收報58.7元，升3.35%；廸生創建（0113）創52周高，見4.6元，收報4.55元，升3.41%；華晨中國（1114）創52周高，見4.38元，收報4.2元，跌2.1%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.63元，收報4.56元，升5.8%；科聯系統（0046）創52周高，見2.62元，收報2.6元，升0.78%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.285元，收報0.275元，升1.85%；迪生創建（0113）創52周高，見4.6元，收報4.55元，升3.41%；中國投資開發（0204）創52周高，見0.95元，收報0.87元，跌8.42%。
31隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.95元，收報0.98元，跌2%；建業新生活（9983）低見1.81元，收報1.82元，跌1.62%；稻草熊（2125）低見0.47元，收報0.475元，跌2.06%；智富資源投資（0007）低見0.076元，收報0.076元，跌8.43%；青島控股（0499）低見0.062元，收報0.065元，跌2.99%；超大現代（0682）低見0.011元，收報0.012元，跌14.29%；灣區發展（0737）低見1.29元，收報1.34元，跌0.74%；上海証大（0755）低見0.011元，收報0.012元，無升跌；精優藥業（0858）低見0.035元，收報0.037元，跌2.63%；中國疏浚環保（0871）低見0.045元，收報0.046元，跌11.54%。
75隻股份創52周低，其中十隻包括，中國科培（1890）低見1.8元，收報1.86元，升0.54%；澳博（0880）低見2.49元，收報2.51元，跌1.18%；信德（0242）低見1.01元，收報1.02元，跌2.86%；有線（1097）低見0.036元，收報0.037元，跌2.63%；東方（0018）低見0.495元，收報0.495元，無升跌；新世界發展（0017）低見12.12元，收報12.34元，跌6.37%；嘉華國際（0173）低見1.91元，收報1.94元，跌1.02%；新華保險（1336）低見15.82元，收報16.16元，跌1.22%；華南城（1668）低見0.385元，收報0.39元，跌3.7%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，比高集團（8220）創52周高，見0.58元，收報0.57元，升58.33%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.154元，升38.74%；COSMOPOL INT'L（0120）收報5.35元，升37.53%；泰和小貸（1915）收報0.68元，升37.37%；志道國際（1220）收報0.065元，升35.42%；MATRIX HOLDINGS（1005）收報1.71元，升33.59%；光正教育（6068）收報0.16元，升31.15%；勝利證券（8540）收報2.65元，升29.9%；國美零售（0493）收報0.074元，升27.59%。
下跌異動股，包括，開拓藥業－Ｂ（9939）創上市新低，見2.01元，收報2.31元，跌31.86%；中國創意控股（8368）收報0.56元，跌30%；朗生醫藥（0503）收報1.27元，跌27.43%；HOME CONTROL（1747）收報0.4元，跌20%；駿東控股（8277）收報0.079元，跌18.56%；中國紅包（8316）收報0.485元，跌17.8%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.099元，跌16.81%；十方控股（1831）收報0.092元，跌16.36%；中國基礎能源（8117）收報0.038元，跌15.56%；天利控股集團（0117）收報0.32元，跌14.67%；超大現代（0682）創上市新低，見0.011元，收報0.012元，跌14.29%。
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