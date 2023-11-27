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馬時亨：香港未來財富管理方面潛力巨大

中國投資有限責任公司國際諮詢委員會委員兼富衛集團主席馬時亨出席一財經論壇時表示，香港未來在財富管理方面有巨大潛力，因為香港背靠大灣區，且於東盟及中東等地有大量機遇，香港目前財富管理達4萬6千億元，未來相信有更多。

而香港大學經管學院院長及經濟學講座教授蔡洪濱認為，近期流行的言論「香港宏觀經濟下行」是偽命題。香港今年預計會有4%的經濟增長已超越全球大部分城市。等全球經濟好轉，相信香港會恢復快速發展。

此外，全國政協常委兼香港中華總商會會長蔡冠深表示，除了高端人才以外，香港都需要引入低端勞工，比如洗碗工，地盤工等，以提升整個勞動力體系。

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