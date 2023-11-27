而香港大學經管學院院長及經濟學講座教授蔡洪濱認為，近期流行的言論「香港宏觀經濟下行」是偽命題。香港今年預計會有4%的經濟增長已超越全球大部分城市。等全球經濟好轉，相信香港會恢復快速發展。

此外，全國政協常委兼香港中華總商會會長蔡冠深表示，除了高端人才以外，香港都需要引入低端勞工，比如洗碗工，地盤工等，以提升整個勞動力體系。

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