香港特別行政區商務及經濟發展局局長丘應樺表示，港府將成立一個跨部門工作小組，討論如何協助香港企業把握電商發展所帶來的機遇，進一步鞏固香港作為國際貿易中心的地位。丘應樺本人將主持該小組。
他又提到，香港今年將幾乎不可能實現5%的經濟增長。外界普遍認為，2024年世界經濟將會進入「中高通脹、中高利率、中低成長、極高債務」的「三低一高」的狀態。在此環境下，香港需要創造更多機遇及積極拓寬市場，繼續增强香港作為「聯繫人」的身份。
此外，丘應樺表示未來會組織更多交流團訪港，並在更多國家設立商貿辦事處。並且，港府剛剛與土耳其簽訂投資協議，同時，正在與秘魯等國家簽訂自貿易協議。
其他報道
Hounax騙案求助個案最多涉近千萬元 證監會否認監管缺陷多
FII研究所下周在港辦峰會 CEO：香港為亞洲商業樞紐助拓展商機
TVB擬合併J2台及財經體育資訊台炒200人 士多鄰住買合併亦炒百人
港10月出口升1.4% 終止17個月跌勢 進口升2.6% 同勝預期
全日沽空金額減46% 盈富沽空減少84% 新世界沽空比57%
恒指收窄至跌34點 科指升0.17% 成交兩周最少 新世界跌6%
港燈：明年將撥款逾5500萬元 向有需要家庭派現金券 料1萬戶受惠