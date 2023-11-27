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丘應樺：港府將成立跨部門小組協助香港企業把握電商發展機遇

香港特別行政區商務及經濟發展局局長丘應樺表示，港府將成立一個跨部門工作小組，討論如何協助香港企業把握電商發展所帶來的機遇，進一步鞏固香港作為國際貿易中心的地位。丘應樺本人將主持該小組。

他又提到，香港今年將幾乎不可能實現5%的經濟增長。外界普遍認為，2024年世界經濟將會進入「中高通脹、中高利率、中低成長、極高債務」的「三低一高」的狀態。在此環境下，香港需要創造更多機遇及積極拓寬市場，繼續增强香港作為「聯繫人」的身份。

此外，丘應樺表示未來會組織更多交流團訪港，並在更多國家設立商貿辦事處。並且，港府剛剛與土耳其簽訂投資協議，同時，正在與秘魯等國家簽訂自貿易協議。

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