科技券商老虎國際（美：TIGR）公布，截至今年9月30日止第三季歸屬於母公司的非通用會計準則（Non-GAAP）純利為1600萬美元，按年升141%。今年首三季累計Non-GAAP純利達4,165萬美元，超越公司過去兩年Non-GAAP純利總和。