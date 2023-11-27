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老虎國際第三季Non-GAAP盈利升1.4倍

科技券商老虎國際（美：TIGR）公布，截至今年9月30日止第三季歸屬於母公司的非通用會計準則（Non-GAAP）純利為1600萬美元，按年升141%。今年首三季累計Non-GAAP純利達4,165萬美元，超越公司過去兩年Non-GAAP純利總和。

第三季老虎國際佣金收入為2,319萬美元，按季增長5.3%；利息相關收入達4,161萬美元，按季增長5.9%。

第三季，老虎國際全球開戶客戶新增2.9萬，總數達215萬；入金客戶新增2.5萬，總數達至87萬，按年增長14.8%。期內公司總交易額803億美元，其中股票交易規模221億美元，期權與期貨合約交易約814萬份。客戶總資產規模約189億美元，按年提升45.7%，季內客戶淨入金超過15億美元。

香港業務方面，期期末客戶資產按季增長69.6%，交易客戶按季增長59.0%。

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