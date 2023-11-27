澳至尊（2031）公布截至2023年9月30日止中期轉賺1517萬元，去年同期為蝕36.5萬元，每股盈利1.99仙，續不派中期息。
期內收入1.3億元，按年升1.1倍，當中健康補充產品收入增加111.1%至1.25億元，個人護理產品升3倍,至516.7萬元，蜂蜜及花粉產品跌30.8%至52.4萬元。
澳至尊表示，收入上升主要受惠香港旅遊業回升，帶動旅客消費力回流香港，並促進整體消費氛圍。
於2023年9月30日，澳至尊在香港、澳門及新加坡擁有18間專門店及60個寄售專櫃，將繼續謹慎物色專門店的合適地點及其他銷售渠道，以盡量提升其於目標客戶之間的知名度。
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