期內收入1.3億元，按年升1.1倍，當中健康補充產品收入增加111.1%至1.25億元，個人護理產品升3倍,至516.7萬元，蜂蜜及花粉產品跌30.8%至52.4萬元。

澳至尊表示，收入上升主要受惠香港旅遊業回升，帶動旅客消費力回流香港，並促進整體消費氛圍。

於2023年9月30日，澳至尊在香港、澳門及新加坡擁有18間專門店及60個寄售專櫃，將繼續謹慎物色專門店的合適地點及其他銷售渠道，以盡量提升其於目標客戶之間的知名度。

其他報道

丘應樺：港府將成立跨部門小組協助香港企業把握電商發展機遇

老虎國際第三季Non-GAAP盈利升1.4倍

Hounax騙案求助個案最多涉近千萬元 證監會否認監管缺陷多

馬時亨：香港未來財富管理方面潛力巨大

財經花生丨李小加演講途中講台突斷電 現場高聲直播

阿里達摩院關閉量子實驗室

DYNAM JAPAN半年盈利增58% 中期息2.5日圓

康大食品：暫無法與主席方宇聯繫

FII研究所下周在港辦峰會 CEO：香港為亞洲商業樞紐助拓展商機

中國燃氣半年少賺44% 中期息增五成派0.15元

GIC撈底李寧損手 急減持至5%以下

虞鋒：香港是「雙向連結紐帶」

耀才證券中期多賺31% 不派中期息

TVB擬合併J2台及財經體育資訊台炒200人 士多鄰住買合併亦炒百人

港10月出口升1.4% 終止17個月跌勢 進口升2.6% 同勝預期

全日沽空金額減46% 盈富沽空減少84% 新世界沽空比57%

恒指收窄至跌34點 科指升0.17% 成交兩周最少 新世界跌6%

長城汽據報計劃全面進軍歐洲市場

渣打料年底人民幣見7.2 明年回升至7算

港燈：明年將撥款逾5500萬元 向有需要家庭派現金券 料1萬戶受惠

livi 參與中小企融資擔保計劃 貸款額高達1800 萬元

北交所據報讓大股東不要減持

翠華進行品牌重塑回歸中環 學習内地餐廳優點

富途證券推「零利息」抽新股搶孖展客