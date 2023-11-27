報道引述知情人士處獲悉，珠海萬達商管有意將其在香港的上市時間最長推遲至2026年，目前正在和投資方進行商討。

一名知情人士表示，目前其所在的投資方對於這一方案是不太接受的，因為時間推遲得太久，按照目前的環境來看，無法預知未來的情況，當中變數太多。

另一家手持萬達美元債的私募機構表示，不同意該方案，原因是延期時間太久，資金成本也很高。「如果說延遲到2024年可能還會考慮一下，直接延到2026年的方案我們是不會接受的」。

據指，目前該提議也僅是初步提議，珠海萬達商管並未和任何一家投資方簽署任何協議。

大連萬達自2016年9月於港退市後，與投資者對賭，其後公司一直謀求再次上市，惟因市況等原因一再拖延。

萬達商管今次的對賭協議，據悉最遲需於2023年完成上市，否則需向上市前投資者支付約300億元的股權回購款，不過其後已傳出，由於市況未好轉，萬達商管有意推延至明年再IPO。

近期大連萬達則表示，由於萬達商管在年底前獲批上市有一定不確定性，加上房地產行業低迷、境外資本市場利率上升等原因，尋求將2024年1月29日到期的6億美元債券還款計劃調整。

國際評級機構惠譽則將萬達商管及萬達商業地產（香港）的長期外幣發行人違約評級（IDR)從「CC 」下調至「C」，又將由萬達香港擔保，由萬達商管發行的美元票據評級從「CC 」下調至「C」，回收率評級「RR4」。

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