期內收入2.58億元，按年升9.8%，毛利6090萬元，增20.4%。該公司解釋，收入增加主要由於市場狀況已開始從COVID-19疫情的影響中復元。

截至9月底，「天仁茗茶」零售店數目為53家，與去年同期持平，同店銷售增長5.6%，同店的平均銷量為190萬元。茶飲產品平均售價每杯29.1元，去年同期為27.7元，平均每日銷量1.9萬杯，按年升5.6%。包裝茶葉產品每件106.8元，去年同期為109.5元，平均每日銷量100包，較去年同期多15%。

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