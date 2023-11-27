於香港經營天仁茗茶的賓仕國際（1705）公布，截至今年9月底止中期盈利按年跌14.8%，至1780萬元，撇除去年同期收到香港政府的工資補貼，中期盈利按年增加約660萬元。每股盈利4.3仙，中期股息維持每股2.5仙。
期內收入2.58億元，按年升9.8%，毛利6090萬元，增20.4%。該公司解釋，收入增加主要由於市場狀況已開始從COVID-19疫情的影響中復元。
截至9月底，「天仁茗茶」零售店數目為53家，與去年同期持平，同店銷售增長5.6%，同店的平均銷量為190萬元。茶飲產品平均售價每杯29.1元，去年同期為27.7元，平均每日銷量1.9萬杯，按年升5.6%。包裝茶葉產品每件106.8元，去年同期為109.5元，平均每日銷量100包，較去年同期多15%。
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