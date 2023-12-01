港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升1.58點子至5.5325%。
港元現報7.8125元貶值21點子，曾貶值最多39點子，報7.8143元，亦曾升值最多5點子，報7.8099元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌16.36點子至4.05191%，是10月19日後最低；1星期HIBOR跌52.39點子至4.60512%；2星期HIBOR跌27.29點子至4.88357%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.7點子至5.55357%；6個月期HIBOR跌4.62點子至5.50566%；12個月期HIBOR跌4.62點子至5.50566%。
美元指數現報103.337貶值0.16點或0.15%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45729%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.2022%，連續9日擴闊，利差是2022年12月21日後最闊，當日差距為0.2627%。
對上一次連續9日擴闊，是2023年6月19日，當日利差報-0.1345%。
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