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許正宇：香港非「國際金融中心遺址」 讓數據說話

財經事務及庫務局局長許正宇今日發表一篇網誌，反駁香港變成「國際金融中心遺址」之說，表示「讓數據說話」，本港國際金融中心的地位不是一座高樓或一塊石碑，施加壓力即可使之倒下。

許正宇的文章指出，環球經濟前境不明朗，地緣政治情況不穩，以及「更長時間維持高息」 （Higher for Longer） 的利率環境等宏觀因素，無可避免地制約了香港金融市場，特別是現貨股票交易及IPO首發融資金額的短期表現。

然而，香港金融市場根基穩固，韌性十足，面對環球風高浪急，不少業務仍繼續錄得增長。過去歷經不同經濟周期如是，現在也如是。從現實數據客觀地看，香港金融市場具備「國際性」、「綜合性」及「增長性」的特點，變成「國際金融中心遺址」的說法完全站不住腳。

許於文中羅列一大堆數據，包括證券市場總市值於今年10月底為30.8萬億港元，較去年同期的26.4萬億港元回升17%。交易所買賣基金今年首十個月日均成交金額達116億港元，同比增長25%。

資產及財富管理業務方面，雖然去年香港的管理資產規模錄得14%跌幅至30.5萬億港元，但仍略勝於主要市場指數的表現，並錄得880億港元的淨資金流入。自去年下半年以來，數據呈現見底復甦的跡象，在香港註冊成立的基金管理資產規模由去年第三季的水平反彈15%，達至今年6月底的1.3萬億港元。本港在去年第四季至今年上半年的三個季度錄得合共690億港元的淨資金流入，較去年首三個季度的170億港元淨資金流入增長逾300%。

銀行業表現方面，受惠淨利息收入及持有作交易的投資收入的上升，零售銀行的盈利在今年上半年錄得顯著增長。具體而言，零售銀行整體稅前經營溢利在今年上半年較去年同期上升120.5%，而資產回報率亦在今年上半年顯著上升至1.15%。今年首九個月，認可機構存款總額增長2.3%，其中港元存款增加1.6%，沒有顯著跡象顯示資金流出本港銀行體系。

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