美股道指隔晚大升，但港股續於17000點關爭持，財新PMI意外回升，恒指跌幅曾收窄，但摩根士丹利稱A股投資者情緒較上周相比明顯下降，內地企業盈利仍受壓，港股反覆向下。
恒指今早低開23點，高位跌15點，低位跌138點，高低波幅123點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、必需消費品股推低大市。上升股份比例為18.79%，下跌為30.72%，無升跌為50.48%。
恒指半日跌117點或0.69%，報16925點，大市成交金額460億元；國指跌59點或1.01%，報5798點。恒生科技指數收報3838點，跌1.58%。
藍籌股成交金額191.72億元，佔大市成交41.67%；科指成份股成交金額115.44億元，佔大市成交25.09%；國指成份股成交金額162.24億元，佔大市成交35.26%。
24隻雙櫃台股，總成交0.49億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.12%。
窩輪及牛熊證成交金額減少24.49%，至69.78億元，佔大市成交15.16%。牛熊證成交金額27.55億元，減少37.03%；窩輪成交金額42.22億元，減少13.21%。
騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、平保（2318）貢獻恒指較多。
藍籌21隻升，57隻下跌，2隻無升跌。石藥（1093）升3.12%，收報7.27元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌6.1%，收報17.56元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報29.55元，升1.72%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）創上市新低，見77.85元，收報78元，跌10.34%。
恒指續低於主要平均線。科指跌穿50天線(3893.14點)。
北水南下合計淨流入15.08億元，較上日減少12.37%，連續第2日流入，累計流入32.29億元。南水北上合計淨流出43.6億元人民幣，終止單日流入。
沽空機構GMT︰恒大（3333）多年來虛增收入 2021年已累虧萬億。收報0.238元，跌4.8%。
香港科技探索（1137）曾飈21% 宣布新一輪最多4000萬元股份回購計劃。收報2.66元，升7.69%。
恒指成份股變動下周一生效，染藍換馬前表現如下，理想（2015）收報145.2元，跌0.41%。
藥明康德（2359）收報92.15元，升0.71%。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區黃金（1194）停牌。文業集團（1802）停牌。
歐化（1711）中期業績盈轉虧蝕920萬。收報0.102元，無升跌。
BC科技（0863）：OSL將擴展與勝利證券合作至香港零售市場。收報9.83元，升4.02%。
黛麗斯（0333）上季收入跌25%，料明年初歐美客戶開始補倉。收報0.34元，升7.94%。
信星鞋業（1170）半年盈利按年跌24%，中期息2仙。收報0.83元，無升跌。
恒大地產（3333）截至10月底未償還到期債務3013億元人幣。據報恒大債權人難接受修改後債務重組計劃。收報0.238元，跌4.8%。
進智公交（0077）半年轉蝕1269萬，申請從內地引進車長已獲批。收報0.72元，升12.5%。
大昌集團（0088）半年扭虧為盈賺3570萬元。收報3.2元，無升跌。
天譽置業（0059）灣仔辦公室及車位遭接管人出售，作價約1.5億元。收報0.017元，跌5.56%。
港交所（0388）就惡劣天氣開市展開諮詢，目標明年7月生效。收報278.4元，升0.43%。
遠東（0035）邱達昌：「零入標」少見，發展商或「食飽了」趨謹慎。遠東邱達昌︰負債200億元屬可承受水平， 續賣10%資產減債。收報1.4元，無升跌。
皓天財經（1260）中期少賺89%不派息，國際路演業務繼續零收入。收報0.181元，無升跌。
鄺肖卿增持新地（0016），涉資約4943萬。收報76.15元，跌0.65%。
暴雪與網易（9999）及騰訊（0700）等商討國服回歸，惟未有具體時間。收報176.2元，跌0.06%。
金山科技（0040）旗下GP工業簽訂6.6億元可持續發展表現掛釣貸款。收報0.5元，無升跌。
破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1032.4元，收報1032.35元，無升跌；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見100.7元，收報97.2元，升2.86%；十月稻田（9676）創上市新高，見29.4元，收報27.35元，跌0.55%；藥明合聯（2268）創上市新高，見30.7元，收報30.7元，升7.34%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見78.94元，收報78.78元，升0.84%；新東方（9901）創52周高，見64.5元，收報64.05元，升1.59%；譽宴（1483）創52周高，見1.5元，收報1.1元，跌1.79%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.93元，收報4.8元，跌1.44%；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.44元，收報0.44元，升2.33%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.295元，收報0.295元，升5.36%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，收報1.49元，無升跌；泰昇集團（0687）創52周高，見0.42元，收報0.42元，升5%；中電光谷（0798）創52周高，見0.47元，收報0.47元，無升跌；中國集成控股（1027）創52周高，見1.2元，收報1.14元，升14%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.102元，收報0.085元，跌7.61%。
35隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.71元，收報0.73元，無升跌；建業新生活（9983）低見1.52元，收報1.56元，跌1.27%；第一服務（2107）低見0.205元，收報0.211元，跌4.52%；希望教育（1765）低見0.4元，收報0.41元，跌5.75%；中國科培（1890）低見1.45元，收報1.48元，跌14.94%；九毛九（9922）低見7.27元，收報7.32元，跌7.22%；九龍倉置業（1997）低見24.3元，收報24.9元，升1.01%；捷榮國際（2119）低見0.58元，收報0.59元，跌1.67%；華南城（1668）低見0.34元，收報0.355元，跌1.39%；微博－ＳＷ（9898）低見77.85元，收報78元，跌10.34%。
105隻股份創52周低，其中十隻包括，中海物業（2669）低見6.09元，收報6.1元，跌4.09%；特步（1368）低見4.44元，收報4.47元，跌0.89%；寶龍地產（1238）低見0.68元，收報0.7元，無升跌；保利置業（0119）低見1.54元，收報1.54元，跌4.35%；佳寧娜（0126）低見0.28元，收報0.28元，跌1.75%；中教控股（0839）低見4.62元，收報4.79元，升0.84%；新濠國際發展（0200）低見4.99元，收報5.13元，無升跌；澳博（0880）低見2.26元，收報2.28元，跌1.72%；吉利（0175）低見8.18元，收報8.28元，跌2.7%；恒大汽車（0708）低見0.27元，收報0.28元，跌5.08%。
異動股
上升異動股，包括，易還財務投資（8079）收報0.087元，升42.62%；劍虹集團控股（1557）創52周高，見0.62元，收報0.6元，升36.36%；億達中國（3639）收報0.245元，升29.63%；伯明翰體育（2309）收報0.94元，升25.33%；比高集團（8220）收報0.61元，升22%；景瑞（1862）收報0.042元，升20%；思考樂教育（1769）收報2.01元，升18.24%；聯洋智能控股（1561）收報0.172元，升14.67%；齊家控股（8395）收報0.79元，升14.49%。
下跌異動股，包括，利特米（1936）收報0.89元，跌29.92%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.216元，跌22.86%；天業節水（0840）收報0.159元，跌20.1%；恆和集團（0513）收報0.241元，跌19.67%；融科控股（2323）收報0.018元，跌18.18%；美東汽車（1268）收報3.95元，跌17.36%；先機企業集團（0176）收報0.015元，跌16.67%；九台農商銀行（6122）創上市新低，見1.54元，收報1.54元，跌16.3%；安領國際（1410）見52周低0.415元，收報0.415元，跌16.16%；瀛海集團（8668）收報0.122元，跌15.86%；金慧科技（8295）收報0.032元，跌15.79%。
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