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恒大境外債權人據報要求獲得中國恒大及恒汽等控股權

中國恒大（3333）清盤聆訊迫在眉睫，據彭博引述知情人士指，中國恒大的境外債權人小組在對修改後的債務重組方案討論時，要求獲得中國恒大本身、以及其香港兩家上市子公司恒大汽車（0708）及恒大物業（6666）的控股權。

高院將於下周一（12月4日）就中國恒大舉行清盤呈請聆訊，高院法官陳靜芬已在10月底的聆訊表明，若恒大未能在12月4日交出實質（concrete）重組方案，將在下次聆訊向中國恒大頒令清盤。

彭博指，今次境外債權人提出的這一要求，讓局勢更加微妙。知情人士又指，債權人要求將其債務置換成中國恒大、恒大物業和恒大汽車的控股權。

早前有報道稱，在修改後的債務重組計畫中，中國恒大除向債權人分別拿出恒大物業和恒大汽車兩家香港子公司30%股份的提議外，又新提出為債權人拿出中國恒大17.8%的股份。

報道指，目前尚不清楚中國恒大是否對這一提議作回應，或為達成協議是否將向前邁出一步，其財務顧問華利安亦暫未回應置評請求。

根據年報，截至2022年底，董事局主席許家印持有中國恒大60%的股權。中國恒大及其他附屬公司合計持有恒大物業約52%及恒大汽車約59%的股權。

此外，據報債權人亦在考慮若最後中國恒大被頒布清盤令，該由哪家公司向中國恒大尋求專業幫助。知情人士指，特設債權人小組推薦法院委任諮詢公司Alvarez & Marsal擔任這一工作，而其他持份者則建議安永擔當此任。

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