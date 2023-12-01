高院將於下周一（12月4日）就中國恒大舉行清盤呈請聆訊，高院法官陳靜芬已在10月底的聆訊表明，若恒大未能在12月4日交出實質（concrete）重組方案，將在下次聆訊向中國恒大頒令清盤。

彭博指，今次境外債權人提出的這一要求，讓局勢更加微妙。知情人士又指，債權人要求將其債務置換成中國恒大、恒大物業和恒大汽車的控股權。

早前有報道稱，在修改後的債務重組計畫中，中國恒大除向債權人分別拿出恒大物業和恒大汽車兩家香港子公司30%股份的提議外，又新提出為債權人拿出中國恒大17.8%的股份。

報道指，目前尚不清楚中國恒大是否對這一提議作回應，或為達成協議是否將向前邁出一步，其財務顧問華利安亦暫未回應置評請求。

根據年報，截至2022年底，董事局主席許家印持有中國恒大60%的股權。中國恒大及其他附屬公司合計持有恒大物業約52%及恒大汽車約59%的股權。

此外，據報債權人亦在考慮若最後中國恒大被頒布清盤令，該由哪家公司向中國恒大尋求專業幫助。知情人士指，特設債權人小組推薦法院委任諮詢公司Alvarez & Marsal擔任這一工作，而其他持份者則建議安永擔當此任。

其他報道

半日沽空金額減11% 盈富沽空增1.4倍

艾伯科技主席再遭斬倉 涉0.27%公司股份

羅兵咸中港分部逾千人涉「出貓」 遭PCAOB罰款逾5000萬港元

恒指半日跌117點 科指跌1.5% 微博跌10% 南水轉流出

許正宇：香港非「國際金融中心遺址」 讓數據說話

金管局貼現窗向銀行放貸金額見8月以來最多

滬深三大指數半日向下 滬指以近半日低位收市

匯豐科創金融在港正式推出

沽空機構GMT︰恒大多年來虛增收入 2021年已累虧萬億

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉升

OpenAI堅持讓員工售股

德勤據報要求員工放15日無薪假 不遵從將被勸退

南京提高二次使用公積金貸款購買二套房額度

蒙大拿州全州禁用TikTok 被美國聯邦法官否決

大摩：內地企業盈利未來兩季仍受壓 寬鬆政策仍然不夠

財新11月製造業PMI升穿50勝預期 兼創3個月高 全年經濟增長有望達標

香港科技探索飈21% 宣布新一輪最多4000萬元股份回購計劃

韓國11月出口勝預期 半導體出口16個月來首次增長

老虎旗下最大風投基金蝕18% 因勁削多隻股份估值

恒指低開23點 科指跌0.37%跌穿50天線 微博跌6.9%

德州起訴輝瑞不當表述其新冠疫苗有效性

港股ADR升4點 夜期高水9點 美期升亞股普遍向下 理想、藥明康德染藍換馬

通脹指標放緩 道指升520點 見近兩年高