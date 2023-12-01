事件涉及於去年3月8日，在鎳價突然急升至超過每噸1萬美元時， LME取消涉逾40億美元相關交易，港交所當時發公告指，因為鎳 市場已出現失序的情況，LME決定於當日8時15起暫停所有鎳合 約的交易，並將所有於當日凌晨12時或之後執行的交易取消。

不過， Elliott指有關決定根據公法屬不合法， 提出申索擬挑戰有關決定。

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