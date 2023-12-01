文章日期：2023年12月1日 16:02
港交所（0388）全資附屬公司倫敦金屬交易所（LME）和LME Clear Limited（LME Clear）在被對沖基金Elliott及Jane Street告上法庭，遭提出司法覆核，就LME於3月一度暫停鎳合約交易，索賠金額4.56億美元的訴訟獲判勝訴後，Elliott有意就有關訴訟提出上訴。
事件涉及於去年3月8日，在鎳價突然急升至超過每噸1萬美元時，LME取消涉逾40億美元相關交易，港交所當時發公告指，因為鎳市場已出現失序的情況，LME決定於當日8時15起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於當日凌晨12時或之後執行的交易取消。
不過，Elliott指有關決定根據公法屬不合法，提出申索擬挑戰有關決定。
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