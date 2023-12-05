譚仔國際（2217）旗下譚仔雲南米線及譚仔三哥米線上周宣布邀請2024澳洲消防員月曆封面猛男於12月6日起訪港三天，翌日（7日）率先試食全新「熱鍋」系列產品，並於12月8日「熱鍋」推出當天，親身落分店陪同一眾香港市民食熱鍋。3位消防員Brenden Purvis、Michael Galanos及Ricky Smith更率先拍片展示「Fit爆Body」，以解港迷的相思之苦。
譚仔國際：澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港 市民捐款予「大樹下善待動物庇護站」可合照
事實上，三位澳洲消防員早前已「遠征」台灣宣傳月曆，更深入探訪當地的消防局，以及跟當地消防員交流。今次首度訪港，Brenden、Michael 及Ricky同樣希望有機會參觀本地的消防局，與本港消防員挑戰搬運傷患及急難救助的效率，並希望有機會一起健身或組隊打排球。藝人「蝦頭」楊詩敏及「娟姐」練美娟將於7日舉行的活動上現身，親身見證3位澳洲男神消防員外，亦會試食譚仔雲南米線及譚仔三哥米線同步推出全新「熱鍋」系列。
2024澳洲消防員月曆封面猛男訪港行程
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12月6日
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抵港
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12月7日
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下午出席 譚仔雲南米線及譚仔三哥米線「熱鍋」系列發布會
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12月8 日
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落分店食「熱鍋」及籌款
11:45 - 12:45 譚仔雲南米線MOKO 新世紀廣場分店
13:15 - 14:15 譚仔三哥米線太興廣場分店
18:45 - 19:30 譚仔雲南米線金鐘遠東金融中心分店
20:00 - 20:45 譚仔三哥米線中環威靈頓街分店
大樹下籌款及義賣活動
活動1：
捐 $20給「大樹下善待動物庇護站」，即可與三位澳洲消防員Brenden 、Michael 及Ricky合照或簽名。
活動2：
晚上於譚仔金鐘/ 三哥中環分店任何惠顧，可以慈善價$200購買由三位澳洲消防員Brenden 、Michael 及Ricky親筆簽名的「2024年澳洲消防猛男慈善月曆」乙份。數量有限、售完即止。
以上善款將全數捐贈「大樹下善待動物庇護站」
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12月9 日
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離港