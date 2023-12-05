譚仔國際：澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港 市民捐款予「大樹下善待動物庇護站」可合照

事實上，三位澳洲消防員早前已「遠征」台灣宣傳月曆，更深入探訪當地的消防局，以及跟當地消防員交流。今次首度訪港，Brenden、Michael 及Ricky同樣希望有機會參觀本地的消防局，與本港消防員挑戰搬運傷患及急難救助的效率，並希望有機會一起健身或組隊打排球。藝人「蝦頭」楊詩敏及「娟姐」練美娟將於7日舉行的活動上現身，親身見證3位澳洲男神消防員外，亦會試食譚仔雲南米線及譚仔三哥米線同步推出全新「熱鍋」系列。

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