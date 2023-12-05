moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐私銀范卓雲：港股最壞時候或已過去 明年恒指目標價19890點

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，港股估值處於歷史低位，認為市場因此而過度悲觀，她認為港股最壞時候或已經過去，恒指下跌空間相當有限。她續指，隨著美國於明年進入減息周期，預計將逐步回穩，預測恒指明年目標價為19890點。

匯豐私銀2024年上半年對中國內地和香港股票持「中性」評級，料香港GDP今、明兩年其GDP增長預測分別為3.3%及2.8%。

中國方面，匯豐私銀對於今、明兩年GDP增長預期為5.2%及4.9%，范卓雲表示，先前中國經濟增長較市場預期低，以及受內房方面挑戰影響，再加上其他亞洲區經濟增長較強的市場，如印度、印尼及南韓，因此認為「中性」評級較為合適。

隨著匯豐私銀預期美國於明年第三季減息，范卓雲預計人行明年亦會降準20點子，以及將存款金準備率（RRR）下調50個點子；人民幣方面，范卓雲指料美元於明年會繼續維持強勢，美國經濟將會保持韌性，預測明年美元兌人民幣目標價為7.3。

范卓雲提到，市場過憂慮擔心中國經濟於明年有大幅放緩，但她認為中國將會持續推出經濟提振政策，建議投資者注意年底時舉辦的中央經濟會議，料該會議將聚焦於「穩增長」方面。

日圓方面，范卓雲預計日本央行將於明年第一季調整孽息曲線政策，加上日本會調整其負利率政策，料明年美元兌日圓目標價為142。

其他報道

【有片：埋身擊】德國DAX指數再突破全年高位機會微 現水平不應追買

惠譽：內房銷售下滑走勢明年將放緩

羚邦中期純利升一成 CEO：達到五年企業戰略目標

匯豐私銀料美國明年第三季減息 下周議息會議按兵不動

智安投伙兩資管公司 客戶可投博楓及橡樹資本另類投資產品

有片︱譚仔國際：澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港 出發前拍片展示完美身形

at.home於HomeSquare設精靈聖誕小鎮限定店 獨家傢俬折上折優惠

半日沽空金額增15% 盈富沽空增77%

恒指半日跌292點 見逾一年低 藥明生物再跌11% 名創優品跌19%

大家樂：首席執行官羅德承明年退任 家族管理變專業可持續管理模式

滬深三大指數半日向下 滬指危站3000點大關

積金評級：11月MPF人均賺9400元　年初至今回報重回正數

港元拆息全線向下 隔夜息見個半月低 一年息近3個月低

恒隆地產旗下七大商場舉辦冬日慶祝活動

瀚亞投資和霸菱 據報縮減中國對冲基金業務團隊

英國大幅收緊移民政策 目標減少30萬人移民

輝達擬在日本建立晶片廠網路 滿足AI晶片需求

香港PMI重上50 終止4連跌 見6月後高

瑞幸咖啡遇山寨品牌侵權 控泰國瑞幸敗訴 被告集團據報涉皇家軍方背景

財新11月服務業PMI升至51.5 勝預期 創3個月高

恒指低開39點 科指跌0.4% 藥明生物跌4% 名創優品跌10% 3新股潛水

新世界：接納回購本金總額6.1億美元七隻美元債券

洛鉬7億美元售澳洲Northparkes Mines銅金礦