匯豐私銀2024年上半年對中國內地和香港股票持「中性」評級，料香港GDP今、明兩年其GDP增長預測分別為3.3%及2.8%。

中國方面，匯豐私銀對於今、明兩年GDP增長預期為5.2%及4.9%，范卓雲表示，先前中國經濟增長較市場預期低，以及受內房方面挑戰影響，再加上其他亞洲區經濟增長較強的市場，如印度、印尼及南韓，因此認為「中性」評級較為合適。

隨著匯豐私銀預期美國於明年第三季減息，范卓雲預計人行明年亦會降準20點子，以及將存款金準備率（RRR）下調50個點子；人民幣方面，范卓雲指料美元於明年會繼續維持強勢，美國經濟將會保持韌性，預測明年美元兌人民幣目標價為7.3。

范卓雲提到，市場過憂慮擔心中國經濟於明年有大幅放緩，但她認為中國將會持續推出經濟提振政策，建議投資者注意年底時舉辦的中央經濟會議，料該會議將聚焦於「穩增長」方面。

日圓方面，范卓雲預計日本央行將於明年第一季調整孽息曲線政策，加上日本會調整其負利率政策，料明年美元兌日圓目標價為142。

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