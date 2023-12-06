匯證表示，下年度，商業機構更新器材，將推動個人電腦(PC)的增長，成為聯想主要的增長引擎；伺服器業務在短期內虧損，但預計隨著伺服器市場的恢復，虧損將縮小。維持「買入」評級，目標價格由9.90元調高至11.40元；人民幣櫃台（80992）目標價格為10.67元人民幣。

報告指，管理層看到商業個人電腦(PC)正在恢復，預計其IDG（個人電腦和移動設備）業務在2025財年將實現中單位數的增長。相信，考慮到美國消費者對個人電腦的支出已經實現年增長，個人電腦的終端需求正在恢復。預計，由於COVID-19疫情後的下一輪更新周期以及個人電腦受惠於Windows 11/12的更新，2024年全球商用筆記型電腦出貨量將增長9%。對2025財年的個人電腦（筆記本和桌面）收入預估為40.6億美元，比市場共識高出13%。

伺服器利潤在2023年表現比預期更糟，但預計在2025財年觸底。由於2023年伺服器需求疲軟，導致聯想的伺服器業務在過去兩個季度出現虧損。最近，聯想的管理層看到中小企業市場需求正在恢復的跡象，預計2025財年伺服器業務銷售額將增長10%，伺服器的營利將在2025財年達到盈虧平衡。展望未來，認為伺服器業務的虧損將在接下來的季度縮小，因為預期2024年全球伺服器市場將恢復（預計2024年全球伺服器出貨量輕度增長，2023年11月21日）。

聯想曾升最多10.15%，是3月24日後最大升幅，當日升幅為11.58%。高見9.77元，是12月4日10.1元後最高。現報9.72元，升9.58%。

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