高盛表示，新世界的負債比率較同業高，加上出售新創建 （0659） 股權後，穩定利潤較之前為低，令股本回報率（ROE）偏低，而且其股息前景將會對股價構成壓力。因此，即使該行發現新世界的價值具吸引力，而且股價較資產淨值（NAV）折讓約87%，惟其他發展商有更多上升空間，平均約34%。

高盛又稱，新世界盈利已蒸發約80%，即使淨負債比率降低10個百分點，仍達70%，而且受累於房地產組合龐大、債務支出偏高及資本開支較高，新世界的股本回報率較同業低1個百分點。

至於新世界2024年股息政策，高盛估計，新世界2024至2026財年的可持續的股息仁約0.2元，另外每年需要為500億元債務進行再融資，並為每年的150億元的資本開支募集資本，該行相信2023財年派發的0.76元股息水平是不可維持的。

其他報道

匯證：明年PC增長將成聯想引擎 聯想曾彈10%

亞馬遜大削平價服裝賣家佣金 與Shein打價格戰

大摩：太古回購利好 估值具吸引力 太古曾升17%

調查：僅46%港人感財務狀況良好 中國及新加坡人對未來半年前景最樂觀

王傳福提議比亞迪斥2億元回購 早市曾升逾3%

王健林再向儒意售萬達投資51%股權 失萬達電影控股權

yuu推聖誕推廣活動 會員可贏取4億yuu積分及現金禮券等禮物

【有片：埋身擊】日股反彈 料後市高位整固

半日沽空金額減27% 盈富沽空減54%

遠東宏信擬實物分派特別息 每持27股獲派1股宏信建發

1個月Hibor高於12個月期 聯儲局減息時曾出現

科技園公司：寧德時代將來港設國際總部 於科學園建研發中心

恒指半日升119點 科指升1.3% 北水續流入 聯想升7.7% 太古升15%

滬深三大指數半日個別走 滬指跌0.11%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR連跌3日 2周、一年期息見3個月低

太古回購獲美銀上調至「買入」 曾升15%

華爾街稱投資者過度樂觀