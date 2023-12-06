高盛發表報告指，恢復新世界（0017）「沽售」評級，目標價13.1元。報告提到，今年以來新世界股價下跌45%，分別跑輸恒指及同業29個百分點及23個百分點。該行指，即使認為新世界目標價潛在升幅約18%，但料新世界會繼續跑輸同業。
高盛表示，新世界的負債比率較同業高，加上出售新創建 （0659） 股權後，穩定利潤較之前為低，令股本回報率（ROE）偏低，而且其股息前景將會對股價構成壓力。因此，即使該行發現新世界的價值具吸引力，而且股價較資產淨值（NAV）折讓約87%，惟其他發展商有更多上升空間，平均約34%。
高盛又稱，新世界盈利已蒸發約80%，即使淨負債比率降低10個百分點，仍達70%，而且受累於房地產組合龐大、債務支出偏高及資本開支較高，新世界的股本回報率較同業低1個百分點。
至於新世界2024年股息政策，高盛估計，新世界2024至2026財年的可持續的股息仁約0.2元，另外每年需要為500億元債務進行再融資，並為每年的150億元的資本開支募集資本，該行相信2023財年派發的0.76元股息水平是不可維持的。
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