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港元拆息個別發展 1個月HIBOR轉跌

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌1.1點子至5.46345%，是12月6日後最低，當日報5.42316%。1個月HIBOR息續為全線息口中最高。

港元現報7.8133元貶值19點子，曾貶值最多41點子，報7.8155元，亦曾升值最多2點子，報7.8112元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌22.39點子至4.36119%，是2023年12月6日後最低；1星期HIBOR升4.24點子至4.63464%；2星期HIBOR升4.55點子至4.80107%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.64點子至5.3747%；6個月期HIBOR跌1.14點子至5.35191%；12個月期HIBOR升0.06點子至5.34536%。

美元指數現報103.597升值0.056點或0.05%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4803%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0571%，連續2日擴闊，利差是2023年11月24日後最闊，當日差距為-0.0822%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年11月01日，當日利差報-0.5616%。

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