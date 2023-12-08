美股隔晚上升，港股今早輕微反彈，大市乏方向，觀望今晚非農數據，恒指今早高開27點，高位升118點，低位跌96點，高低波幅215點。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為20.15%，下跌為28.08%，無升跌為51.75%。
恒指半日升33點或0.21%，報16379點，大市成交金額411億元；國指跌1點或0.03%，報5613點。恒生科技指數收報3729點，升0.25%。
藍籌股成交金額172.95億元，佔大市成交42.08%；科指成份股成交金額94.39億元，佔大市成交22.96%；國指成份股成交金額137.07億元，佔大市成交33.35%。
24隻雙櫃台股，總成交0.54億元人民幣，相當於約0.59億港元，佔大市成交的0.14%。
窩輪及牛熊證成交金額減少13.68%，至69.81億元，佔大市成交16.98%。牛熊證成交金額28.23億元，減少28.65%；窩輪成交金額41.58億元，增加0.65%。
友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。
藍籌47隻升，31隻下跌，4隻無升跌。舜宇（2382）升3.67%，收報69.25元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）除息跌4.5%，收報10.38元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.33元，升3.91%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報57.85元，跌4.3%。
北水南下合計淨流入4.95億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入4.21億元人民幣，較上日增加12.75%，連續第3日流入，累計流入31.36億元。
長和（0001）主席李澤鉅：12月10日將前往投票 籲市民踴躍投票。收報40.25元，升0.88%。
平保（2318）陳心穎：香港保險生態較新加坡為佳。收報33.85元，無升跌。
穆迪調整多間銀行、按證及新地等信用前景展望轉負面。績前表現如下，中銀香港（2388）收報20.6元，升0.24%。渣打集團（2888）收報63.7元，跌1.01%。希慎興業（0014）收報15.02元，升0.67%。新地（0016）收報77.8元，升0.45%。冠君產業信託（2778）收報2.57元，無升跌。
旭輝（0884）蝕讓天津鉑悅融御49%股權，套現4.36億人幣。收報0.265元，跌3.64%。
交銀國際（3329）今年1月底起累沽523萬股京東物流，預期蝕2704萬。收報0.37元，無升跌。
丘鈦科技（1478）上月手機攝像頭模組銷售升6.5%。收報4.38元，升1.39%。
和黃醫藥（0013）3980萬售消費產品業務予和記黃埔中國。收報29.05元，跌0.85%。
世茂（0813）重組境外債，初步擬減債最多70億美元。收報0.59元，無升跌。
恒地（0012）及煤氣（0003）歡迎沙特阿美執行副總裁到訪，商談能源領域合作。恒地收報21.65元，升1.41%。煤氣（0003）收報5.36元，升0.94%。
遠展（0035）邱達昌兩女明年升任高層，邱詠筠推動遠展帝盛參與中醫藥應用開發。收報1.4元，無升跌。
鄭氏斥1721萬元增持新世界（0017）160萬股。收報11.12元，升1.09%。
美高梅中國（2282）伙保利文化建藝術博物館，首個展覽主題為海上絲綢之路。收報9.21元，升2.45%。
破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.84元，收報1.84元，升11.52%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創上市新高，見24.1元，收報24.02元，升1.69%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1093.05元，收報1092.8元，跌0.01%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見14元，收報13.93元，升4.97%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1033.4元，收報1033.2元，升0.03%；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升10%；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，收報1.51元，升0.67%；奧邦建築（1615）創52周高，見0.43元，收報0.405元，跌1.22%；JBB BUILDERS（1903）創52周高，見0.67元，收報0.67元，升4.69%；中國安儲能源（2399）創52周高，見0.91元，收報0.89元，升5.95%；魏橋紡織（2698）創52周高，見3.38元，收報3.36元，升0.3%；泰林科建（6193）創52周高，見0.38元，收報0.38元，升8.57%；奇士達（6918）創52周高，見2.18元，收報2.12元，升0.95%；宏強控股（8262）創52周高，見1.33元，收報1.25元，升21.36%；佳民集團（8519）創52周高，見0.093元，收報0.079元，升16.18%。
33隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.42元，收報3.45元，跌1.43%；佳兆業美好（2168）低見1.3元，收報1.32元，跌5.71%；世茂服務（0873）低見1.13元，收報1.15元，無升跌；中國動向（3818）低見0.231元，收報0.236元，無升跌；時代中國（1233）低見0.31元，收報0.325元，跌5.8%；金茂（0817）低見0.73元，收報0.73元，跌2.67%；中國科培（1890）低見1.24元，收報1.25元，跌1.57%；九毛九（9922）低見6.58元，收報6.6元，跌1.49%；萬國數據（9698）低見8.66元，收報8.82元，跌2%；亨泰（0197）低見0.027元，收報0.029元，升3.57%。
98隻股份創52周低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.48元，收報0.495元，無升跌；越秀服務（6626）低見2.39元，收報2.4元，跌0.83%；安踏（2020）低見72.6元，收報73.5元，跌0.74%；越秀地產（0123）低見6.58元，收報6.63元，跌1.34%；中金（3908）低見11.26元，收報11.36元，跌0.87%；海通證券（6837）低見4.1元，收報4.12元，跌1.9%；廣發証券（1776）低見9.35元，收報9.73元，升0.72%；吉利（0175）低見7.7元，收報7.8元，跌2.01%；廣汽集團（2238）低見3.41元，收報3.45元，跌0.58%；五菱（0305）低見0.42元，收報0.425元，跌4.49%。
異動股
上升異動股，包括，中國智慧能源（1004）收報0.031元，升55%；快狗打車（2246）平上市低位0.46元，收報0.7元，升47.37%；中國華君（0377）收報1.29元，升25.24%；興業物聯（9916）收報0.6元，升22.45%；宏強控股（8262）創52周高，見1.33元，收報1.25元，升21.36%；中國數字視頻（8280）收報0.03元，升20%；HOME CONTROL（1747）收報0.4元，升19.4%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.033元，升17.86%；青島控股（0499）收報0.078元，升16.42%；佳民集團（8519）創52周高，見0.093元，收報0.079元，升16.18%。
下跌異動股，包括，ＴＡＴＡ健康（1255）創上市新低，見0.2元，收報0.34元，跌31.31%；嘉鼎國際集團（8153）創上市新低，見0.04元，收報0.04元，跌29.82%；亞洲能源物流（0351）收報0.215元，跌20.37%；星凱控股（1166）平上市低位0.027元，收報0.027元，跌15.63%；金泰能源控股（2728）收報0.034元，跌15%；基石控股（1592）收報0.068元，跌13.92%；智美體育（1661）收報0.057元，跌13.64%；志道國際（1220）收報0.07元，跌13.58%；融科控股（2323）收報0.014元，跌12.5%；大唐西市（0620）收報0.335元，跌11.84%；天潤雲（2167）創上市新低，見2.16元，收報2.16元，跌11.84%。
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