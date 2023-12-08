國泰僅指，空中巴士飛機的飛機基本價格約為27.1億美元（約211.38億港元），飛機基本價格包括機身價格、附加部件價格及發動機價格。

國泰指，空巴給予國泰大幅價格優惠，實際代價較上述的飛機基本價格為低，同時亦與先前飛機認購中每次獲得的價格優惠相若，對公司機隊的未來經營成本並無重大影響。

國泰指，購買飛機時披露飛機的基本價格而非實際代價，乃全球航空業的正常商業常規。披露實際代價將導致失去大幅價格優惠，因而將對公司進行交易的成本造成重大負面影響，因此將不符合公司及其股東的整體利益。

國泰集團行政總裁林紹波表示，「邁向 2024 年，集團的重建步伐注入新動力。此項新貨機訂購計劃是我們迎接未來的其中一項重要投資，同時反映國泰對香港國際航空樞紐充滿信心，準備把握三跑道系統啟用帶來的機遇。此款極具燃油效益的新一代貨機將提供額外的貨運運力，讓集團繼續拓展環球網絡，並協助我們實現可持續發展目標」。

國泰指，新貨機有助香港和中國內地與北美洲、南美洲及歐洲的長途目的地加強聯繫。訂購協議簽訂後，集團未來將合共接收 77 架新飛機。

國泰指，國泰貨運的貨機機隊現有 20 架 747 貨機，包括 14 架 747-8F 貨機及 6 架 747-400ERF 貨機。除貨機外，國泰貨運亦利用客機腹艙提升運力，透過集團廣泛的客運網絡，運送貨物前往全球約80個目的地。

國泰集團預計於2025年起陸續接收21架波音777-9寬體客機，預計至2029年底前，集團亦會接收 49架空中巴士A320neo及A321neo型號客機。

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