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大摩料內房明年仍面臨挑戰 睇好部分藍籌國有房企

摩根士丹利發表報告指，預計明年內房仍面臨挑戰，雖然一、二線城市加大政策支持力度，但宏觀經濟偏弱，加上龐大的二手樓供應，將會對新樓銷售和樓價形成壓力。

報告指，愈來愈多的訊號表明中國政府對財政刺激措施更加開放，以確保房地產項目完工，即使可能不會真正改善房地產商的流動性，但能有助避免違約情況蔓延至更多優質房企，可穩住買家的看跌預期。

該行估計，在基數效應下，明年中國樓市將呈現上半年低迷、下半年持穩，料新樓銷量按年跌5%，樓價跌4%，而土地銷售疲軟將導致房屋新開工數量減少一成。大摩估計，民營房企明年流動性改善仍有限，債務到期高峰落在3月、4月和8月，龍頭國企將有更多空間通過主導土地拍賣市場來提高市場佔有率。

大摩建議繼續持有擁有豐富土地儲備的低風險、防禦性藍籌國有房企，如華潤置地（1109）和中國海外發展（0688），並認為優質的混合所有制和民營房企也會有良好的風險回報，如綠城中國（3900）和龍湖（0960）

 

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