穆迪本周將中國內地評級展望調低「負面」，接連將香港展望亦降為負面。另一評級機構惠譽在2019年和2020年兩度將香港評級降至AA-，與內地A+評級拉近至只高一級。惠譽評級全球主權及超國家評級主管麥克名（James McCormack）指，當時降級是因應香港與中國內地管治上（governance）更緊密，所以兩者評級應更為接近。因為有一國兩制，香港擁有自己的聯繫匯率、經濟、貿易等政策，所以香港與內地有不同評級。
現時惠譽對香港與內地展望皆為「穩定」，麥克名出席亞洲保險論壇時認為，目前本港沒有即時下調評級壓力，本港疫後復蘇及後將會更佳。與其他評級相同，香港評級主要取決於公共財政狀况，政府及時支付公共債務能力，雖然過去數年香港政府處於財政赤字，資產負債表減少，但基本上港府資產負債表仍然強健，支持AA-評級，而經濟增長較預期為低，並非評級的主要因素。
對於內地評級展望，麥克名指目前無意下調展望，會繼續留意中央政府會否為地方政府債務提供支持，若會支持多少由中央承擔，對及後評級會有影響。不過在地方政府出現違約前，中央政府有不少解決方法。
港府指本港與內地聯繫應是香港發展優勢而非拖低評級的因素，麥克名表示，他們相當明白香港與內地更緊密，可受惠於內地更快速的增長，部分行業會特別受益。不過，他指香港也是重要國際金融中心，不只是與內地而與廣泛的外界也有連繫，如聯匯與美元連繫而非人民幣。
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