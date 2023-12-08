同時，法國外貿銀行新興亞洲區高級經濟學家阮貞指，中國經濟增長於今年反彈，惟內需相對疲弱以致進口減少，拖累亞洲其他地區經濟。不過，隨着各國側重疫情後正常化、風險偏好回升、環球息率降低，以及ICT（資訊與通信科技）行業出現周期反彈等因素，相信新興市場經濟仍可保持韌性。她續稱，新興市場中，印度在結構增長方面表現出色，其投資周期加速，企業負債規模較低，且金融壓力減輕和外部資金流入的支持，料該市場未來有很大的增長空間。

另一方面，法國外貿銀行日本及太平洋高級經濟學家岩原宏平認為，隨着企業轉嫁進口成本，薪酬增長維持低迷，料當地通脹明年將放緩至2%，或促使日本央行將於明年第二季結束負利率政策及國債孳息率曲線控制（YCC）政策。他續稱，預計日圓將持續向上，未來12個月升至每135日圓兌一美元，未來18個月則升至130水平。

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