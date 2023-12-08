譚仔國際（2217）旗下譚仔和譚仔三哥推出「熱鍋系列」，即日起，晚上六時後於多間指定分店堂食限定供應。「熱鍋系列」以2人套餐形式推出，包括一個可自選食材的足料熱鍋，以酒精膏全程「㷫熱」。套餐亦包括兩款特色小食、兩份主食和兩杯熱飲，售價98元。
全新的熱鍋系列譚仔及三哥各有三款口味。譚仔的「譚譚情熱鍋系列」包括鮮蕃茄雞件鍋、香茜皮蛋魚肚鍋以及重慶酸辣豬四寶鍋，每款口味均以京白菜、豆卜、青瓜、木耳、唐芹及芫茜作底料，配搭熱鍋預設食材和三款自選食材，亦有全新食材——貢丸可供選擇。主食方面，可選擇米線、寬麵或白飯，更可加5元轉配今年首推的譚仔炸醬飯。
而三哥的「火加哥熱鍋系列」則以青瓜、雲耳、京白菜、豆卜、唐芹及芫茜作為底料，三款口味包括三哥水煮湯魚片鴨血鍋、番茄湯肥牛魚片頭鍋及煳辣湯豬肚豬膶鍋，再配兩款自選食材。所有熱鍋均可在超過20款額外食材中選擇最多兩款食材，當中三哥更為此推出全新食材，包括：芋絲、皮蛋、午餐肉及響鈴，食客吃完熱鍋食材後，再把湯汁舀落米線、薯粉或白飯，或加5元升級三哥乍醬飯。
適逢譚仔國際再度拓展版圖準備進駐澳洲，故邀請了3位2024澳洲消防員月曆封面猛男，不但與網台節目《絲打圍爐》主持楊詩敏（蝦頭）和練美娟（娟姐）出席活動率先試食全新「熱鍋系列」，並於今天親身落分店與一眾香港市民食熱鍋及為「大樹下善待動物庇護站」籌款。市民只要捐款20元予「大樹下善待動物庇護站」，即可與三位澳洲消防員合照或簽名。同時，今天晚上於譚仔金鐘或三哥中環分店作任何惠顧，即可以慈善捐款價200元換走由三位消防員親筆簽名的「2024年澳洲消防猛男慈善月曆」乙份，數量有限、售完即止。
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