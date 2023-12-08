他說，自己本來只是澳門一個寂寂無名的人，因為澳門回歸後，有賴中央政策帶動才有今天的成就。他們亦在當時的澳門政府及中聯辦的鼓勵和引導下，更引進專業管理，建立企業使命，品牌價值和社會責任等。他也明白行業本身也存在不少問題，多年來他也寫過幾篇文章勸籲同業不要因底面而過度放貸，但是行業整個運作模式十幾年來幾乎一樣，他反問為何今天的反差會那麼大，而且在之前毫無預警或設紅線。他自己則幾乎每天都會到辦公室上班，沒有跟客戶有非業務上的往來，不收取客戶任何金錢及禮物，沒有權限動用公司任何資金，這種工作模式及方針維持超過十年。直到2021年11月26日他被澳門司警帶走，罪名是黑社會犯罪，網賭，最後一審判其18年刑期，最近中級法院上訴刑期不變。

在信中，他因應黑社會的指控，力指整個審訊過程沒有證據證明他指揮過其他被告從事底面的不法活動，也從來沒有證人證供、文件證明任何被告曾經收受過非法得益。多年來的手機紀錄及所有的會議紀錄顯示，他們從來沒有談及任何底面業務。員工亦沒有沒有收過犯罪利益，又沒有犯罪動機，他反問怎樣能構成黑社會犯罪。現時獲判重罪。他說，作為員工的老闆，他是絕對沒有支付過工資以外的金錢利益給他們，如果法律容許，他願意一力承擔所有的法律責任。

針對底面的指控，周焯華在信內指，手機裡有將近十年的通訊紀錄，裡面從來沒有跟人商討過組織過怎麼放碼，收帳，沒有談及過資金流，利益分配，沒有任何跡象有人提供過利益給他，他也從來不碰錢，而且這個底面業務在當時的現金流來講，估計佔不到公司現金流的1%至2%。除了會對相關人士進行一些信貸追蹤，基本上從不過問，因此他質疑，怎麼稱得上經營賭底面。他又強調，最近內地公安成功搗破東南亞各國多宗犯罪團伙，他相信個人或公司與這些不法活動毫無關連。他認為，這樣不足以判處18年徒刑。他還指，整個案件沒有受害者，沒有財物損失，沒有人命傷亡，也沒有貪污腐敗，只是賭場案件。

他續稱，內地温州母案案情最嚴重的一位有客人在一審的中級法院判決，判刑7年9個月，當時該犯人還提出上訴。但是案件沒有以黑社會或犯罪集團等罪名起訴。他希望習主席能為幾個無辜家庭發聲，他們只需要一個公平和正常的裁決，他並沒有冒犯之意，只是本着一點當老闆的責任，實在情非得已，只希望可以挽回發生在他們身上的災難，才作此唐突的表達，望請諒解。

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