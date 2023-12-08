恒指今早高開27點，高位升118點，低位跌96點，高低波幅215點。通訊服務、信息技術、衛生保健、地產股推低大市。上升股份比例為25.31%，下跌為34.92%，無升跌為39.76%。

恒指收市跌11點或0.07%，報16334點，大市成交金額883億元，較上日減少0.75%，是11月27日759.14億元成交後最少；國指跌17點或0.31%，報5598點。恒生科技指數收報3705點，跌0.38%。

藍籌股成交金額426.1億元，佔大市成交48.25%；科指成份股成交金額249.66億元，佔大市成交28.27%；國指成份股成交金額344.39億元，佔大市成交39%。

24隻雙櫃台股，總成交0.81億元人民幣，相當於約0.88億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額增加0.79%，至81.52億元，佔大市成交9.22%。牛熊證成交金額36.06億元，減少8.85%；窩輪成交金額45.46億元，增加10.03%。

騰訊（0700）、建行（0939）、港交所（0388）拖累大市。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，48隻下跌，4隻無升跌。舜宇（2382）升2.1%，收報68.2元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌5.24%，收報10.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股15隻升，15隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報33.65元，升2.75%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報60.4元，跌5.77%。

恒指、科指續低於主要平均線。

北水南下合計淨流入33.69億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入4.6億元人民幣，較上日增加23.26%，連續第3日流入，累計流入31.75億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多0.59%，低見16249.15點，是12月7日16157.98點後最低。收市報16334.37點，是12月5日後收市新低，當日報16327.86點。連跌2日，累計跌128.89點，對上一次連跌2日是12月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月4日。

科指曾跌最多1.23%，低見3674.49點，是12月7日3671.15點後最低。收市報3705.93點，是12月5日後收市新低，當日報3682.67點。連跌2日，累計跌41.65點，對上一次連跌2日是11月29日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是11月24日。

國指曾跌最多0.92%，低見5564.08點，是12月7日5547.73點後最低。收市報5598.16點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5417.13點。連跌2日，累計跌65.76點，對上一次連跌2日是12月4日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是12月4日。

一周表現

恒指本周累跌2.95%或495點，跌幅較上周收窄；恒指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月15日；本周表現最佳的是金沙中國（1928），累升7.4%，其次為長建（1038）及中電（0002），分別升5.71%及3.29%。而表現最差的是藥明生物（2269），累跌32.53%，其次為蒙牛（2319）及藥明康德（2359），分別跌11.63%及11.31%。

國指本周累跌2.84%或163點，跌幅較上周收窄；國指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月15日；本周表現最佳的是郵儲銀行（1658），累升2.88%，其次為比亞迪（1211）及京東健康（6618），分別升2.33%及2.21%。而表現最差的是蒙牛（2319），累跌11.63%，其次為龍湖集團（0960）及中生製藥（1177），分別跌10.22%及9.65%。

科指本周累跌3.26%或124點，跌幅較上周收窄；科指連跌2周，對上一次連跌2周，是9月15日；本周表現最佳的是東方甄選（1797），累升14.07%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及平安好醫生（1833），分別升7.04%及5.1%。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌10.74%，其次為理想（2015）及比亞迪電子（0285），分別跌7.44%及7.11%。

午後消息股表現

穆迪工中建三行紐西蘭子公司展望下調至負面。中行（3988）收報2.82元，無升跌。建行（0939）收報4.44元，跌0.22%。工行（1398）收報3.63元，跌0.27%。

深交所徵求「22碧地02」債權人兌付意見。碧桂園（2007）收報0.75元，跌5.06%。

譚仔國際（2217）旗下譚仔及譚仔三哥齊推「熱鍋」系列 澳洲消防員月曆封面猛男率先試食兼籌款。收報1.24元，無升跌。

國泰（0293）購6架A350F貨機 27年陸續交付 鞏固港全球第一航空貨運樞紐地位。收報7.8元，跌0.26%。

東風汽車（0489）首11個月汽車銷量跌15%。收報3.86元，升0.26%。

今早及隔晚消息股表現

長和（0001）主席李澤鉅：12月10日將前往投票 籲市民踴躍投票。收報40.2元，升0.75%。

平保（2318）陳心穎：香港保險生態較新加坡為佳。收報33.75元，跌0.3%。

穆迪調整多間銀行、按證及新地等信用前景展望轉負面。績前表現如下，中銀香港（2388）收報20.45元，跌0.49%。渣打集團（2888）收報64.1元，跌0.39%。希慎興業（0014）收報14.76元，跌1.07%。新地（0016）收報77.2元，跌0.32%。冠君產業信託（2778）收報2.52元，跌1.95%。

旭輝（0884）蝕讓天津鉑悅融御49%股權，套現4.36億人幣。收報0.25元，跌9.09%。

交銀國際（3329）今年1月底起累沽523萬股京東物流，預期蝕2704萬。收報0.37元，無升跌。

丘鈦科技（1478）上月手機攝像頭模組銷售升6.5%。收報4.36元，升0.93%。

和黃醫藥（0013）3980萬售消費產品業務予和記黃埔中國。收報29.95元，升2.22%。

世茂（0813）重組境外債，初步擬減債最多70億美元。收報0.56元，跌5.08%。

恒地（0012）及煤氣（0003）歡迎沙特阿美執行副總裁到訪，商談能源領域合作。恒地收報21.25元，跌0.47%。煤氣（0003）收報5.35元，升0.75%。

遠展（0035）邱達昌兩女明年升任高層，邱詠筠推動遠展帝盛參與中醫藥應用開發。收報1.41元，升0.71%。

鄭氏斥1721萬元增持新世界（0017）160萬股。收報11.02元，升0.18%。

美高梅中國（2282）伙保利文化建藝術博物館，首個展覽主題為海上絲綢之路。收報9.27元，升3.11%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.93元，收報1.9元，升15.15%；Ｆ山證鐵礦石（3047）創上市新高，見24.1元，收報24.02元，升1.69%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1093.05元，收報1093.05元，升0.01%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見14元，收報13.8元，升3.99%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1033.4元，收報1033.05元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1100.7元，收報1100.7元，升0.01%；Ｆ山證鐵礦石－Ｕ（9047）創上市新高，見3.06元，收報3.06元，升1.26%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見162.75元，收報162.75元，升0.03%；鍋圈（2517）創上市新高，見8.8元，收報8.6元，升8.72%；升輝清潔（2521）創上市新高，見0.385元，收報0.385元，升14.93%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.27元，收報0.27元，升23.29%；YUSEI（0096）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升223.08%；ASIA COMM HOLD（0104）創52周高，見0.29元，收報0.28元，無升跌；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.96元，收報0.96元，升4.35%；開達集團（0180）創52周高，見0.5元，收報0.42元，跌3.45%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.55元，收報0.5元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.51元，收報1.5元，無升跌；奧邦建築（1615）創52周高，見0.43元，收報0.41元，無升跌；FSM HOLDINGS（1721）創52周高，見0.48元，收報0.48元，無升跌。

破底股方面

51隻股份創上市新低，其中十隻包括，雅生活服務（3319）低見3.4元，收報3.41元，跌2.57%；佳兆業美好（2168）低見1.3元，收報1.31元，跌6.43%；世茂服務（0873）低見1.13元，收報1.14元，跌0.87%；中國動向（3818）低見0.231元，收報0.236元，無升跌；萬科（2202）低見7.07元，收報7.09元，跌2.07%；招商局置地（0978）低見0.29元，收報0.3元，無升跌；時代中國（1233）低見0.31元，收報0.33元，跌4.35%；金茂（0817）低見0.72元，收報0.72元，跌4%；中國科培（1890）低見1.23元，收報1.24元，跌2.36%；九毛九（9922）低見6.58元，收報6.71元，升0.15%。

145隻股份創52周低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見6.53元，收報6.54元，跌1.95%；中海物業（2669）低見5.73元，收報5.89元，跌1.83%；綠城服務（2869）低見2.7元，收報2.72元，跌2.51%；華潤萬象（1209）低見26.4元，收報26.55元，跌2.21%；時代鄰里（9928）低見0.48元，收報0.49元，跌1.01%；越秀服務（6626）低見2.38元，收報2.38元，跌1.65%；安踏（2020）低見72.6元，收報73.4元，跌0.88%；保利置業（0119）低見1.51元，收報1.52元，跌1.94%；越秀地產（0123）低見6.58元，收報6.64元，跌1.19%；中海宏洋（0081）低見2.39元，收報2.41元，跌4.37%。

異動股

上升異動股，包括，YUSEI（0096）創52周高，見1.68元，收報1.68元，升223.08%；融科控股（2323）收報0.023元，升43.75%；快狗打車（2246）平上市低位0.46元，收報0.67元，升41.05%；METROPOLIS CAP（8621）創52周高，見0.04元，收報0.039元，升39.29%；中國智慧能源（1004）收報0.027元，升35%；中木國際（1822）收報0.044元，升33.33%；宏強控股（8262）創52周高，見1.33元，收報1.33元，升29.13%；福晟國際（0627）收報0.91元，升28.17%；中國高精密（0591）創上市新低，見0.123元，收報0.16元，升25.98%；佳民集團（8519）創52周高，見0.093元，收報0.085元，升25%；中國錢包（0802）收報0.051元，升24.39%。

下跌異動股，包括，中國鑄晨８１（0810）見52周低0.45元，收報0.46元，跌43.21%；ＴＡＴＡ健康（1255）創上市新低，見0.2元，收報0.32元，跌35.35%；金泰能源控股（2728）收報0.029元，跌27.5%；嘉鼎國際集團（8153）創上市新低，見0.04元，收報0.042元，跌26.32%；瑞港建設（6816）收報0.25元，跌24.24%；志道國際（1220）收報0.062元，跌23.46%；久融控股（2358）收報0.021元，跌22.22%；融創（1918）收報1.79元，跌19.37%；基石控股（1592）收報0.065元，跌17.72%；御佳控股（3789）收報0.079元，跌16.84%。

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