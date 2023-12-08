惠譽評級發表報告指，隨著澳門放寬嚴格的疫情管制，空運持續增長，已見到當地的中場百家樂業務，到今年第三季時，已經回復至疫情前1999年的97%水平，相對2022年第三季才只有11%。其預期，就算市場關注到內地經濟增長疲弱，但是包括貴賓博彩在內，澳門的總博彩收入仍然有望回復至2019年的79%水平。在爭取客源從中國內地分散到其他地方，新加坡的博彩市場有望表現好過預期。
該行還指，澳門博彩市場快速改善同時，外間關注到北美投資者會因應監管及政治變化，甚至會因應重整貴賓博彩法規，引發貴賓博彩收入面對顯著、潛在及永久性的改變，但是惠譽認為，在更多旅客經港澳機場過來訪澳驅動下，明年初的澳門的博彩業環境會相對有利。
由於澳門在重新競投賭牌後，旅客市場強勁復蘇，因此有望將評級展望提升。拉斯維加斯金沙（美:LVS）在中場復蘇強勁支持下，信用展望由負面轉為正面，發行人評級為BB+。該集團旗下在港上市的金沙中國（1928）股價今日無變動。澳門博彩（0880）的信用展望則為負面，發行人評級為BB-，其股價同樣無變動。
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