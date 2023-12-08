moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

惠譽：澳門總博彩收入回復至疫情前79%  美國金沙信用前景展望轉正面

惠譽評級發表報告指，隨著澳門放寬嚴格的疫情管制，空運持續增長，已見到當地的中場百家樂業務，到今年第三季時，已經回復至疫情前1999年的97%水平，相對2022年第三季才只有11%。其預期，就算市場關注到內地經濟增長疲弱，但是包括貴賓博彩在內，澳門的總博彩收入仍然有望回復至2019年的79%水平。在爭取客源從中國內地分散到其他地方，新加坡的博彩市場有望表現好過預期。

該行還指，澳門博彩市場快速改善同時，外間關注到北美投資者會因應監管及政治變化，甚至會因應重整貴賓博彩法規，引發貴賓博彩收入面對顯著、潛在及永久性的改變，但是惠譽認為，在更多旅客經港澳機場過來訪澳驅動下，明年初的澳門的博彩業環境會相對有利。

由於澳門在重新競投賭牌後，旅客市場強勁復蘇，因此有望將評級展望提升。拉斯維加斯金沙（美:LVS）在中場復蘇強勁支持下，信用展望由負面轉為正面，發行人評級為BB+。該集團旗下在港上市的金沙中國（1928）股價今日無變動。澳門博彩（0880）的信用展望則為負面，發行人評級為BB-，其股價同樣無變動。

其他報道

舜宇光學11月手機攝像模組出貨量按年增50% 按月跌4%

恒地主席李家傑及李家誠全力支持區選投票日

全日沽空金額減1% 盈富沽空增14% 總基金單位創新高

證監會禁中金香港證券處理涉內幕交易客戶帳戶資產

騰訊美國發布新遊戲《最後哨兵》

恒指收市跌11點 僅國指續見一年低 成交降至近兩周低 北水轉流入

洗米華案｜周焯華向國家主席習近平發公開信   冀有公平正常裁決

中央政治局：明年財策積極、適度加力、提質增效 幣策要靈活適度、精準有效

蓋茨：馬斯克和喬布斯都很努力 但可能有點過火

比亞迪租用運輸船 確認正買船

中共中央政治局召開會議 討論2024年經濟工作

穆迪下調工中建三行紐西蘭子公司展望至負面

啟明創投梁頴宇：集團已投資近220間生物科技公司

深交所徵求「22碧地02」債權人兌付意見

譚仔及譚仔三哥齊推「熱鍋」系列 澳洲消防員月曆封面猛男率先試食兼籌款

法國外貿銀行：預期中國明年GDP放緩至4.5% 

WeLab龍沛智：宏觀經濟令人憂慮 減息非為經濟復蘇主要因素

惠譽：暫無意降內地與香港評級展望 3年前港被降級因與內地更緊密

零售協會謝邱安儀：正籌備優惠平台推動消費 料約一星期後推出

FedEx廣東機場集團簽戰略合作協議 拓白雲機場國際航空貨運業務

半日沽空金額減17% 盈富沽空減32%

大摩料內房明年仍面臨挑戰 睇好部分藍籌國有房企