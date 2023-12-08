惠譽評級發表報告指，隨著澳門放寬嚴格的疫情管制，空運持續增長，已見到當地的中場百家樂業務，到今年第三季時，已經回復至疫情前1999年的97%水平，相對2022年第三季才只有11%。其預期，就算市場關注到內地經濟增長疲弱，但是包括貴賓博彩在內，澳門的總博彩收入仍然有望回復至2019年的79%水平。在爭取客源從中國內地分散到其他地方，新加坡的博彩市場有望表現好過預期。