港元現報7.8083元升值8點子，曾貶值最多4點子，報7.8095元，亦曾升值最多26點子，報7.8065元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌34.81點子至3.37679%，是9月7日後最低；1星期HIBOR跌6.73點子至4.42774%；2星期HIBOR跌1.39點子至4.65476%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.35點子至5.35286%；6個月期HIBOR跌0.07點子至5.32976%；12個月期HIBOR跌0.14點子至5.32935%。

美元指數現報103.9升值0.035點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.47426%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0437%，連續2日擴闊，利差是2023年12月06日後最闊，當日差距為-0.0571%。

對上一次連續2日擴闊，是2023年12月06日，當日利差報-0.0571%。

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